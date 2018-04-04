Капитаны сборных Казахстана и Хорватии по теннису провели пресс-конференцию перед матчем Кубка Дэвиса

«Сборная Казахстана по теннису за семь дней до начала официальной недели начала подготовку к Кубку Дэвиса. Хорватия — очень сильный соперник, тем более у них есть преимущество — они играют дома. В последнее время Марин Чилич и Борна Чорич показывают отличные результаты, но наши ребята готовы к борьбе. Мы сделаем все, чтобы победить», — сказал капитан сборной Казахстана Диас Доскараев.

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«Мы, конечно будет фаворитами встречи, но это четвертьфинал Кубка Дэвиса. Здесь нет слабых соперников. Я верю в свою команду. Наша цель пробиться в полуфинал турнира», — отметил капитан сборной Хорватии Желько Краян.

Сборная Казахстана по теннису провела первую тренировку в Хорватии перед матчем Кубка Дэвиса.

На предстоящую встречу Казахстан заявил шестерых игроков — это Михаил Кукушкин (83-е место в рейтинге ATP), Александр Недовесов (230-е), Дмитрий Попко (232-е), Тимур Хабибулин (783-е), Денис Евсеев (557-е) и Роман Хасанов (705-е) .

Сборная Хорватии заявила пятерых игроков — это Марин Чилич (третье место в рейтинге ATP), Борна Чорич (36-я), Виктор Галович (187-я), Иван Додиг (396-я) и Никола Мектич (32-е место в парном рейтинге ATP).