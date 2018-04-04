15-летняя турецкая теннисистка дисквалифицирована на год из-за допинга

Положительную пробу Сонмез сдала 24 октября 2017 года. Модафинил относится к категории стимулирующих веществ и запрещён согласно решению ВАДА. Девушка объяснила, что препарат ей назначил психиатр в связи с повышенными нагрузками во время теннисных соревнований и школьных экзаменов, и она не знала, что он запрещён ВАДА. ITF приняла во внимание это объяснение и дала Сонмез не самое строгое наказание — один год, который отсчитывается с момента сдачи пробы. Таким образом, она сможет вернуться на корт 23 октября этого года.