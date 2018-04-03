Зверев, Рублев, Циципас… Кого ждет Милан-2018?
Рассказываем о тех, кто может сыграть на итоговом турнире года для молодых теннисистов.
Рассказываем о тех, кто может сыграть на итоговом турнире года для молодых теннисистов.
Next Gen ATP Finals — итоговый турнир года для игроков не старше 21 года впервые прошел в Милане в ноябре 2017-го. Даже если оставить в стороне экспериментальные правила, по которым он проводился, выполнил свою главную миссию — привлек внимание к молодым теннисистам. Его победитель кореец Чон Хен на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, доказав, что его миланский успех был отнюдь не случайным. В понедельник он дебютировал в Top-20 рейтинга ATP.
В этом году ни Чон Хен, ни россияне Карен Хачанов с Даниилом Медведевым, ни хорват Борна Чорич, чье имя в последнее время тоже на слуху, в Милане не сыграют — уже не проходят по возрасту. Кто же тогда претендует на поездку на самый веселый и необычный турнир года?
Русский немец, вне всяких сомнений, самый видный и успешный теннисист своего поколения. Он уже выиграл два «Мастерса» и дошел до финала супертурнира в Майами, завершившегося в воскресенье.
Вероятно, в этом сезоне Звереву вновь придется выбирать между двумя финальными турнирами — после прорыва в Майами, он возглавил «Гонку в Милан» и скакнул на 7-е место в основной чемпионской гонке.
В феврале Тиафо завоевал в
Тиафо вырос в Мэриленде, в теннисном центре, который в буквально смысле построил его отец — выходец из
Фритц — сын профессиональных теннисистов. И если его отец, Гай Фритц, не добивался громких успехов, то мама — Кэти Мэй — играла в четвертьфинале US Open и входила в тop-10 мирового рейтинга. Так что Тэйлору ничего не оставалось, как взять ракетку в руки уже в два года. В 17 лет он выиграл юниорский US Open.
На взрослом уровне американец заявил о себе в сезоне-2016, когда подобрался к тop-50 мирового рейтинга, но дальнейший прогресс замедлили травмы. Зато появилось время побыть семьей — несмотря на юный возраст Фритц уже отец маленького Джордана. В нынешнем сезоне в его активе помимо стабильно высоких результатов на «челленджерах» четвертьфинал в
Первая ракетка России и финалист прошлогоднего NextGen ATP Finals начал сезон с выхода в финал турнира в Дохе и третий круг Australian Open. Потом были еще два четвертьфинала европейских турниров в залах и лидерство в рейтинге «нового поколения».
Вояж на крупные «Мастерсы» в США с точки зрения личных выступлений получился для Рублева неудачным — два поражения в двух матчах. Зато в паре они с Хачановым приятно удивили, дойдя в Майами до финала, обыграв по пути две пары чемпионов турниров «Большого шлема», а уступили только самому титулованному дуэту в истории — Бобу и Майку Брайанам. Впереди у россиянина матч Кубка Дэвиса с Австрией и грунтовая часть сезона, с которой россиянин, надо полагать, связывает большие надежды.
В начале года в Австралии тогда еще 18-летний теннисист удивил всех, дойдя до полуфинала в Брисбене и финала в Сиднее. Эти результаты, по сути, и гарантировали теннисисту, которого поддерживает сам Ллейтон Хьюитт, высокое место в «Гонке в Милан», потому что после австралийской серии ему особо похвастать нечем.
Но впереди грунтовая часть сезона, в которой у выросшего и живущего в испанском Аликанте и готового бегать по задней линии до бесконечности Де Минаура высокие шансы преуспеть.
Этот парень, несмотря на юный возраст, в особых представлениях уже не нуждается. О Шаповалове в теннисном мире и в России — спасибо фамилии — заговорили еще прошлым летом, когда он отличился на «Мастерсе» в Торонто и, начав с квалификации, добрался до четвертого круга Открытого чемпионата США.
Сейчас Шаповалов — полноценный член мировой теннисной элиты, игрок тop-50 рейтинга, что и доказал на прошлой неделе в Майами, где дошел до 1/8 финала. При этом возраст позволит Шаповалову сыграть на Next Gen Finals и в этом году, и в следующем — то есть в сумме три раза подряд.
В прошлом году русский грек тоже приезжал в Милан, но не в качестве участника — для этого не хватило баллов. Он исполнял роль интервьюера для своих
В матче первого круга турнира в Майами он вызвал гневную тираду Медведева: «Он назвал меня “ср*** русский”! Вы считаете это нормальным?» — апеллировал россиянин к судье.
«Ты бы лучше заткнулся, хорошо? Эй, посмотри на меня, когда с тобой разговаривают. У тебя
Можно было бы списать это на вздорный характер самого россиянина, который сам не раз оказывался в центре скандалов, но буквально неделю спустя на «челленджере» в Гваделупе в адрес Циципаса вновь посыпались обвинения в неспортивном поведении — на этот раз от чилийца Кристиана Гарина, который вел в счете и в последствие выиграл матч. «Ты просто ненормальный, тебя никто в туре не любит», — сказал он.
Следом за Циципасом «В гонке в Милан» с большим отставанием идут австралиец Марк Полмэнс, американец Майкл Ммо, насобиравший очков на челленджерах в Китае поляк Хуберт Хуркач, норвежец Каспер Рууд, гигант из США (его рост 211 сантиметров!) Райли Опелка и
Впереди еще насыщенная грунтовая часть сезона и непредсказуемая травяная, и положение в классификации игроков нового поколения наверняка будет меняться. Однако первая семерка, уже не раз громко заявлявшая о себе, с высокой долей вероятности все же сыграет в ноябре в Милане.