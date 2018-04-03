Зверев, Рублев, Циципас… Кого ждет Милан-2018?

Источник: Спорт-Экспресс

Next Gen ATP Finals — итоговый турнир года для игроков не старше 21 года впервые прошел в Милане в ноябре 2017-го. Даже если оставить в стороне экспериментальные правила, по которым он проводился, выполнил свою главную миссию — привлек внимание к молодым теннисистам. Его победитель кореец Чон Хен на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, доказав, что его миланский успех был отнюдь не случайным. В понедельник он дебютировал в Top-20 рейтинга ATP.

В этом году ни Чон Хен, ни россияне Карен Хачанов с Даниилом Медведевым, ни хорват Борна Чорич, чье имя в последнее время тоже на слуху, в Милане не сыграют — уже не проходят по возрасту. Кто же тогда претендует на поездку на самый веселый и необычный турнир года?

Александр ЗВЕРЕВ (20 лет, Германия, № 1 в Race to Milan)

Русский немец, вне всяких сомнений, самый видный и успешный теннисист своего поколения. Он уже выиграл два «Мастерса» и дошел до финала супертурнира в Майами, завершившегося в воскресенье. Зверев-младший стабильно входит в тop-10 рейтинга ATP, хотя его результатам, особенно на турнирах «Большого шлема», стабильности пока все же не хватает. Он мог бы выступить в Милане и в прошлом году, но логично предпочел сосредоточиться на подготовке к взрослому итоговому турниру в Лондоне, а в Италию заглянул лишь для показательной игры.

Вероятно, в этом сезоне Звереву вновь придется выбирать между двумя финальными турнирами — после прорыва в Майами, он возглавил «Гонку в Милан» и скакнул на 7-е место в основной чемпионской гонке.

Фрэнсис ТИАФО (20 лет, США, № 2)

В феврале Тиафо завоевал в Делрэй-Бич свой первый титул АТР, обыграв по пути Хуана Мартина Дель Потро, Чон Хена и другого видного юнца Дениса Шаповалова. После выхода в четвертый круг в Майами мощный американец поднялся на высшее для себя 58-е место в рейтинге ATP.

Тиафо вырос в Мэриленде, в теннисном центре, который в буквально смысле построил его отец — выходец из Сьерра-Леоне, а сейчас оттачивает мастерство в Орландо. Любопытно, что американец называет любимым покрытием грунт, а значит, впереди его ждет самая интересная часть сезона.

Тэйлор ФРИТЦ (20 лет, США, № 3)

Фритц — сын профессиональных теннисистов. И если его отец, Гай Фритц, не добивался громких успехов, то мама — Кэти Мэй — играла в четвертьфинале US Open и входила в тop-10 мирового рейтинга. Так что Тэйлору ничего не оставалось, как взять ракетку в руки уже в два года. В 17 лет он выиграл юниорский US Open.

На взрослом уровне американец заявил о себе в сезоне-2016, когда подобрался к тop-50 мирового рейтинга, но дальнейший прогресс замедлили травмы. Зато появилось время побыть семьей — несмотря на юный возраст Фритц уже отец маленького Джордана. В нынешнем сезоне в его активе помимо стабильно высоких результатов на «челленджерах» четвертьфинал в Делрэй-Бич и четвертый круг в Индиан-Уэллсе. После него он на какое-то время даже возглавлял «Гонку в Милан».

Андрей РУБЛЕВ (20 лет, Россия, № 4)

Первая ракетка России и финалист прошлогоднего NextGen ATP Finals начал сезон с выхода в финал турнира в Дохе и третий круг Australian Open. Потом были еще два четвертьфинала европейских турниров в залах и лидерство в рейтинге «нового поколения».

Вояж на крупные «Мастерсы» в США с точки зрения личных выступлений получился для Рублева неудачным — два поражения в двух матчах. Зато в паре они с Хачановым приятно удивили, дойдя в Майами до финала, обыграв по пути две пары чемпионов турниров «Большого шлема», а уступили только самому титулованному дуэту в истории — Бобу и Майку Брайанам. Впереди у россиянина матч Кубка Дэвиса с Австрией и грунтовая часть сезона, с которой россиянин, надо полагать, связывает большие надежды.

Алекс ДЕ МИНАУР (19 лет, Австралия, № 5)

В начале года в Австралии тогда еще 18-летний теннисист удивил всех, дойдя до полуфинала в Брисбене и финала в Сиднее. Эти результаты, по сути, и гарантировали теннисисту, которого поддерживает сам Ллейтон Хьюитт, высокое место в «Гонке в Милан», потому что после австралийской серии ему особо похвастать нечем.

Но впереди грунтовая часть сезона, в которой у выросшего и живущего в испанском Аликанте и готового бегать по задней линии до бесконечности Де Минаура высокие шансы преуспеть.

Денис ШАПОВАЛОВ (18 лет, Канада, № 6)

Этот парень, несмотря на юный возраст, в особых представлениях уже не нуждается. О Шаповалове в теннисном мире и в России — спасибо фамилии — заговорили еще прошлым летом, когда он отличился на «Мастерсе» в Торонто и, начав с квалификации, добрался до четвертого круга Открытого чемпионата США.

Сейчас Шаповалов — полноценный член мировой теннисной элиты, игрок тop-50 рейтинга, что и доказал на прошлой неделе в Майами, где дошел до 1/8 финала. При этом возраст позволит Шаповалову сыграть на Next Gen Finals и в этом году, и в следующем — то есть в сумме три раза подряд.

Стефанос ЦИЦИПАС (19 лет, Греция, № 7)

В прошлом году русский грек тоже приезжал в Милан, но не в качестве участника — для этого не хватило баллов. Он исполнял роль интервьюера для своих коллег-теннисистов, снимал ролики о закулисной жизни турнира и провел показательную игру с Александром Зверевым. В этом году Циципас должен быть в Милане уже в ином статусе. Он осваивается в тop-100 мирового рейтинга, правда, в последнее время он чаще привлекает внимание к себе не победами, а участием в скандальных эпизодах.

В матче первого круга турнира в Майами он вызвал гневную тираду Медведева: «Он назвал меня “ср*** русский”! Вы считаете это нормальным?» — апеллировал россиянин к судье.

«Ты бы лучше заткнулся, хорошо? Эй, посмотри на меня, когда с тобой разговаривают. У тебя какие-то проблемы? Ты бежишь в туалет на пять минут, потом задеваешь сетку при ударе и даже не извиняешься, думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня! Эй, посмотри на меня!», — обращался Медведев к собиравшему вещи Циципасу.

Можно было бы списать это на вздорный характер самого россиянина, который сам не раз оказывался в центре скандалов, но буквально неделю спустя на «челленджере» в Гваделупе в адрес Циципаса вновь посыпались обвинения в неспортивном поведении — на этот раз от чилийца Кристиана Гарина, который вел в счете и в последствие выиграл матч. «Ты просто ненормальный, тебя никто в туре не любит», — сказал он.

Следом за Циципасом «В гонке в Милан» с большим отставанием идут австралиец Марк Полмэнс, американец Майкл Ммо, насобиравший очков на челленджерах в Китае поляк Хуберт Хуркач, норвежец Каспер Рууд, гигант из США (его рост 211 сантиметров!) Райли Опелка и экс-первая ракетка мира среди юниоров серб Миомир Кечманович, которому всего 18 лет.