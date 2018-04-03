Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Шарапову сфотографировали с кольцом на безымянном пальце (фото)
Теннисистка Мария Шарапова, возможно, помолвлена. Российскую спортсменку сфотографировали во время прогулки за покупками в
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Теннисистка Мария Шарапова, возможно, помолвлена. Российскую спортсменку сфотографировали во время прогулки за покупками в
Шарапова отправилась на шопинг со своим бойфрендом Александром Гилксом, на ее безымянном пальце правой руки было кольцо. По традиции в США такое кольцо свидетельствует о помолвке.
Мультимиллионер Гилкс — британец, выпускник Итона, ему 38 лет. В 2016-м Александр развелся с дизайнером Мишей Нону.
Гилкс является президентом и
Шарапова ранее встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и теннисистом Григором Димитровым.