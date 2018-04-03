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12:14 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Шарапову сфотографировали с кольцом на безымянном пальце (фото)

Теннисистка Мария Шарапова, возможно, помолвлена. Российскую спортсменку сфотографировали во время прогулки за покупками в Нью-Йорке.

Шарапова отправилась на шопинг со своим бойфрендом Александром Гилксом, на ее безымянном пальце правой руки было кольцо. По традиции в США такое кольцо свидетельствует о помолвке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мультимиллионер Гилкс — британец, выпускник Итона, ему 38 лет. В 2016-м Александр развелся с дизайнером Мишей Нону.

Гилкс является президентом и со-основателем компании Paddle8, онлайн-аукциона, который специализируется на предметах искусства.

Шарапова ранее встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и теннисистом Григором Димитровым.

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