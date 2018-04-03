Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Анна Хилькевич ждет второго ребенка
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Сампдория
Футбол. Еврокубки
21:45
Севилья
Бавария
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Реал
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд3
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз5
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Баффало Сэйбрз2
Все события
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Овечкин и Тарасенко почти подрались. Что такое с русскими в НХЛ?
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера

Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.

Источник: Reuters

Джокович и Агасси не нашли общий язык

Новак Джокович и Андре Агасси больше не вместе. Один из самых интересных тандемов «игрок-тренер» прекратил своё существование из-за постоянных разногласий. О том, что эти разногласия в принципе есть, многие узнали непосредственно из самой новости о прекращении сотрудничества. Для стороннего наблюдателя отношения Новака и Андре на корте и за его пределами казались совершенно нормальными. Джокович относится к тем игрокам, которые любят «выпускать пар», выкрикивая что-то в сторону своей команды. Такое поведение не является свидетельством плохих отношений с тренером, просто Новак так выплёскивает негативную энергию.

Их сотрудничество началось в мае 2017 года, и за 10 месяцев Джокович выиграл всего один титул (на траве Истбурна в июне 2017 года), а после неудачи на Уимблдоне досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. Серб попытался вернуться на корт на Australian Open, но снова почувствовал болевые ощущения в локте и провёл небольшую операцию. В марте он принял участие в двух супертурнирах в США, но в обоих случаях проиграл в первом матче. Почему не получилось? Андре пришлось пройти с сербом через очень трудный период — из этих 10 месяцев семь Новак не играл. Агасси поставил своему подопечному новую подачу с меньшей нагрузкой на локоть, но пока набрать форму Джокович просто не успел. Вряд ли это вина самого Андре. «Я пытался помочь Новаку, но понял, что мы стали слишком часто не соглашаться. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — объяснил причину прекращения сотрудничества Агасси. В отличие от Александра Зверева и Хуан-Карлоса Ферреро, им удалось расстаться по-человечески.

Лендл может стать тренером Зверева

Напомним, что Зверев и Ферреро обменялись взаимными уколами в прессе. Немец заявил, что испанский наставник вносил раздор в команду, а Ферреро обвинил Александра в недостаточном упорстве и отсутствии должной дисциплины. На прошедшем турнире в Майами это в очередной раз проявилось. При этом само соревнование прошло для Зверева на удивление успешно: впервые с августа прошлого года он дошёл до финала. Но в решающем матче с Джоном Иснером Александр позволил себе кинуть ракетку и разбить её вдребезги. Фактически именно об этом Ферреро и говорил: Звереву нужен наставник, который будет в том числе психологом и научит его справляться с гневом.

По слухам новым тренером Александра может стать Иван Лендл, а с ним не забалуешь. Энди Маррей, который тоже любит бросать ракетки и ругаться на корте, при Лендле был пай-мальчиком и даже называл своего наставника сэром. Именно при Лендле Маррей достиг главных успехов в карьере. Известно, что чех хочет вновь кого-то тренировать, а Александру нужен опытный специалист. «Иван может научить Александра чисто исполнять форхенд и привести его к победам на Grand Slam и лидерству в рейтинге АТР», — такое мнение высказал финалист US Open-1997, а ныне аналитик Грег Руседски.

Шарапова может вернуться к Хогстедту

Лендла сватали и к Марии Шараповой, но сейчас основным кандидатом на должность её нового тренера является Томас Хогсдедт. По слухам шведский специалист уже завершил сотрудничество с Екатериной Макаровой и вернулся к Шараповой, но официального подтверждения пока нет. Именно при Хогстедте Мария оформила «Карьерный шлем» благодаря победе на «Ролан Гаррос» в 2012 году. При этом в своей автобиографии Шарапова написала, что порой Томас слишком много говорил в период из сотрудничества, и её внимания не хватало, чтобы полноценно воспринимать слова тренера. Будет очень интересно, если этот тандем воссоединится.

Пока же Мария тренируется и готовится к грунтовому турниру в Штутгарте, который пройдёт с 23 по 29 апреля. Несколько дней назад она была замечена в академии IMG во Флориде, но 1 апреля Мария уже находилась в нью-йоркском районе Хэмптонс. Шарапова отправилась на шопинг с бойфрендом — известным миллионером Александром Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании. 2 апреля Мария вернулась во Флориду и сфотографировалась со своим отцом Юрием, а также Максимым Мирным и Ником Боллеттьери.

«Атакуй и бей сильно! Это твой теннис!»

Если Джокович, Зверев и Шарапова ищут новых тренеров, то Елену Остапенко наверняка всё устраивает. С декабря прошлого года латвийка работает с Дэвидом Тэйлором, и поначалу у них ничего не получалось. В новом сезоне до турнира в Майами Елена выиграла всего четыре матча из 11 — непозволительно плохой показатель для игрока топ-10 и даже топ-5 (пятой Остапенко впервые в карьере стала после Индиан-Уэллса).

Однако во Флориде латвийка заиграла на другом уровне и дошла до финала. Теннис Елены построен на плоских атакующих ударах с задней линии. Остапенко постоянно рискует, поэтому во всех её матчах у неё как много ударов навылет, так и много ошибок. Но Тэйлор настаивает, что именно так и надо играть. Это было отчётливо слышно во время одного из переходов в Майами: «Ты не должна играть безошибочно. Просто действуй в своём стиле, атакуй, бей сильно! Как ты выиграла “Ролан Гаррос”? Ты допустила 54 неточности, но при этом чисто выиграла те же 54 мяча. Это твой теннис». Ранее Тэйлор работал с Самантой Стосур, а также помогал Ане Иванович, Айле Томлянович и Наоми Осаке.

Мугуруса вернулась к Сьюмику

После большого успеха на прошлой неделе Остапенко решила взять небольшую паузу и не выступать в Чарльстоне, где она в прошлом году дошла до финала и уступила Дарье Касаткиной. Через полторы недели Елене снова предстоят матчи с россиянками, но уже в рамках матча Кубка Федерации в Ханты-Мансийске (21—22 апреля). А Гарбинье Мугуруса отдыхать не собирается и на этой неделе выступает на турнире в Монтеррее. Это будет её первый старт после возобновления сотрудничества с Сэмом Сьюмиком.

Мугуруса временно рассталась с Сэмом и работала с Кончитой Мартинес, при этом стороны заранее договорились, что сотрудничество распространяется только на четыре соревнования — с Дохи по Майами. Теперь опытный Сэм, который ранее тренировал Веру Звонарёву, Викторию Азаренко и Эжени Бушар, вернулся к Мугурусе. Если взять за скобки небольшой перерыв, они работают вместе уже 2,5 года.

Розенгрен помог Эдмунду совершить прорыв

Внушительный список бывших подопечных и у Фредрика Розенгрена, нынешего наставника Кайла Эдмунда. Ранее он сотрудничал с Йонасом Бьоркманом, Магнусом Норманом, Йоахимом Юханссоном, Робином Сёдерлингом, Яркко Ниеминеном, Марио Анчичем, Юргеном Мельцером и некоторыми другими. Эдмунд и Розенгрен начали сотрудничество в октябре 2017 года, когда британец занимал 50-е место в рейтинге.

«Он очень, очень хороший игрок, но рейтинг никогда не врёт. Он находится в середине первой сотни, а я знаю, что Кайл хочет добиться большего, именно поэтому я присоединился к его команде», — говорил Розенгрен в начале января. Кайл добился большого прорыва на Australian Open и дошёл до полуфинала, что позволило ему перепрыгнуть на 25 позиций в рейтинге. Правда, американская серия у него совсем не задалась — два поражения в первых же матчах в Индиан-Уэллсе и Майами. Теперь Кайл, как и все остальные, уже готовится к грунтовой части сезона.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием
СМИ: Ковальчук, Дацюк и Войнов зарабатывают больше 650 миллионов
Овечкин и Тарасенко почти подрались. Что такое с русскими в НХЛ?
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
«Нам не нужен Тухель». Что известно о новом тренере «Краснодара»
Бывший футболист ЦСКА врал про фамилию и возраст
Майгуров: Не надо лезть в работу биатлонного тренера каждый день
Новости
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь