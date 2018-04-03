Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера
Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.
Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.
Новак Джокович и Андре Агасси больше не вместе. Один из самых интересных тандемов «игрок-тренер» прекратил своё существование
Их сотрудничество началось в мае 2017 года, и за 10 месяцев Джокович выиграл всего один титул (на траве Истбурна в июне 2017 года), а после неудачи на Уимблдоне досрочно завершил сезон
Напомним, что Зверев и Ферреро обменялись взаимными уколами в прессе. Немец заявил, что испанский наставник вносил раздор в команду, а Ферреро обвинил Александра в недостаточном упорстве и отсутствии должной дисциплины. На прошедшем турнире в Майами это в очередной раз проявилось. При этом само соревнование прошло для Зверева на удивление успешно: впервые с августа прошлого года он дошёл до финала. Но в решающем матче с Джоном Иснером Александр позволил себе кинуть ракетку и разбить её вдребезги. Фактически именно об этом Ферреро и говорил: Звереву нужен наставник, который будет в том числе психологом и научит его справляться с гневом.
По слухам новым тренером Александра может стать Иван Лендл, а с ним не забалуешь. Энди Маррей, который тоже любит бросать ракетки и ругаться на корте, при Лендле был
Лендла сватали и к Марии Шараповой, но сейчас основным кандидатом на должность её нового тренера является Томас Хогсдедт. По слухам шведский специалист уже завершил сотрудничество с Екатериной Макаровой и вернулся к Шараповой, но официального подтверждения пока нет. Именно при Хогстедте Мария оформила «Карьерный шлем» благодаря победе на «Ролан Гаррос» в 2012 году. При этом в своей автобиографии Шарапова написала, что порой Томас слишком много говорил в период из сотрудничества, и её внимания не хватало, чтобы полноценно воспринимать слова тренера. Будет очень интересно, если этот тандем воссоединится.
Пока же Мария тренируется и готовится к грунтовому турниру в Штутгарте, который пройдёт с 23 по 29 апреля. Несколько дней назад она была замечена в академии IMG во Флориде, но 1 апреля Мария уже находилась в
Если Джокович, Зверев и Шарапова ищут новых тренеров, то Елену Остапенко наверняка всё устраивает. С декабря прошлого года латвийка работает с Дэвидом Тэйлором, и поначалу у них ничего не получалось. В новом сезоне до турнира в Майами Елена выиграла всего четыре матча из 11 — непозволительно плохой показатель для игрока топ-10 и даже топ-5 (пятой Остапенко впервые в карьере стала после Индиан-Уэллса).
Однако во Флориде латвийка заиграла на другом уровне и дошла до финала. Теннис Елены построен на плоских атакующих ударах с задней линии. Остапенко постоянно рискует, поэтому во всех её матчах у неё как много ударов навылет, так и много ошибок. Но Тэйлор настаивает, что именно так и надо играть. Это было отчётливо слышно во время одного из переходов в Майами: «Ты не должна играть безошибочно. Просто действуй в своём стиле, атакуй, бей сильно! Как ты выиграла “Ролан Гаррос”? Ты допустила 54 неточности, но при этом чисто выиграла те же 54 мяча. Это твой теннис». Ранее Тэйлор работал с Самантой Стосур, а также помогал Ане Иванович, Айле Томлянович и Наоми Осаке.
После большого успеха на прошлой неделе Остапенко решила взять небольшую паузу и не выступать в Чарльстоне, где она в прошлом году дошла до финала и уступила Дарье Касаткиной. Через полторы недели Елене снова предстоят матчи с россиянками, но уже в рамках матча Кубка Федерации в
Мугуруса временно рассталась с Сэмом и работала с Кончитой Мартинес, при этом стороны заранее договорились, что сотрудничество распространяется только на четыре соревнования — с Дохи по Майами. Теперь опытный Сэм, который ранее тренировал Веру Звонарёву, Викторию Азаренко и Эжени Бушар, вернулся к Мугурусе. Если взять за скобки небольшой перерыв, они работают вместе уже 2,5 года.
Внушительный список бывших подопечных и у Фредрика Розенгрена, нынешего наставника Кайла Эдмунда. Ранее он сотрудничал с Йонасом Бьоркманом, Магнусом Норманом, Йоахимом Юханссоном, Робином Сёдерлингом, Яркко Ниеминеном, Марио Анчичем, Юргеном Мельцером и некоторыми другими. Эдмунд и Розенгрен начали сотрудничество в октябре 2017 года, когда британец занимал 50-е место в рейтинге.
«Он очень, очень хороший игрок, но рейтинг никогда не врёт. Он находится в середине первой сотни, а я знаю, что Кайл хочет добиться большего, именно поэтому я присоединился к его команде», — говорил Розенгрен в начале января. Кайл добился большого прорыва на Australian Open и дошёл до полуфинала, что позволило ему перепрыгнуть на 25 позиций в рейтинге. Правда, американская серия у него совсем не задалась — два поражения в первых же матчах в