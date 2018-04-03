Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера

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Джокович и Агасси не нашли общий язык

Новак Джокович и Андре Агасси больше не вместе. Один из самых интересных тандемов «игрок-тренер» прекратил своё существование из-за постоянных разногласий. О том, что эти разногласия в принципе есть, многие узнали непосредственно из самой новости о прекращении сотрудничества. Для стороннего наблюдателя отношения Новака и Андре на корте и за его пределами казались совершенно нормальными. Джокович относится к тем игрокам, которые любят «выпускать пар», выкрикивая что-то в сторону своей команды. Такое поведение не является свидетельством плохих отношений с тренером, просто Новак так выплёскивает негативную энергию.

Их сотрудничество началось в мае 2017 года, и за 10 месяцев Джокович выиграл всего один титул (на траве Истбурна в июне 2017 года), а после неудачи на Уимблдоне досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. Серб попытался вернуться на корт на Australian Open, но снова почувствовал болевые ощущения в локте и провёл небольшую операцию. В марте он принял участие в двух супертурнирах в США, но в обоих случаях проиграл в первом матче. Почему не получилось? Андре пришлось пройти с сербом через очень трудный период — из этих 10 месяцев семь Новак не играл. Агасси поставил своему подопечному новую подачу с меньшей нагрузкой на локоть, но пока набрать форму Джокович просто не успел. Вряд ли это вина самого Андре. «Я пытался помочь Новаку, но понял, что мы стали слишком часто не соглашаться. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — объяснил причину прекращения сотрудничества Агасси. В отличие от Александра Зверева и Хуан-Карлоса Ферреро, им удалось расстаться по-человечески.

Лендл может стать тренером Зверева

Напомним, что Зверев и Ферреро обменялись взаимными уколами в прессе. Немец заявил, что испанский наставник вносил раздор в команду, а Ферреро обвинил Александра в недостаточном упорстве и отсутствии должной дисциплины. На прошедшем турнире в Майами это в очередной раз проявилось. При этом само соревнование прошло для Зверева на удивление успешно: впервые с августа прошлого года он дошёл до финала. Но в решающем матче с Джоном Иснером Александр позволил себе кинуть ракетку и разбить её вдребезги. Фактически именно об этом Ферреро и говорил: Звереву нужен наставник, который будет в том числе психологом и научит его справляться с гневом.

По слухам новым тренером Александра может стать Иван Лендл, а с ним не забалуешь. Энди Маррей, который тоже любит бросать ракетки и ругаться на корте, при Лендле был пай-мальчиком и даже называл своего наставника сэром. Именно при Лендле Маррей достиг главных успехов в карьере. Известно, что чех хочет вновь кого-то тренировать, а Александру нужен опытный специалист. «Иван может научить Александра чисто исполнять форхенд и привести его к победам на Grand Slam и лидерству в рейтинге АТР», — такое мнение высказал финалист US Open-1997, а ныне аналитик Грег Руседски.

Шарапова может вернуться к Хогстедту

Лендла сватали и к Марии Шараповой, но сейчас основным кандидатом на должность её нового тренера является Томас Хогсдедт. По слухам шведский специалист уже завершил сотрудничество с Екатериной Макаровой и вернулся к Шараповой, но официального подтверждения пока нет. Именно при Хогстедте Мария оформила «Карьерный шлем» благодаря победе на «Ролан Гаррос» в 2012 году. При этом в своей автобиографии Шарапова написала, что порой Томас слишком много говорил в период из сотрудничества, и её внимания не хватало, чтобы полноценно воспринимать слова тренера. Будет очень интересно, если этот тандем воссоединится.

Пока же Мария тренируется и готовится к грунтовому турниру в Штутгарте, который пройдёт с 23 по 29 апреля. Несколько дней назад она была замечена в академии IMG во Флориде, но 1 апреля Мария уже находилась в нью-йоркском районе Хэмптонс. Шарапова отправилась на шопинг с бойфрендом — известным миллионером Александром Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании. 2 апреля Мария вернулась во Флориду и сфотографировалась со своим отцом Юрием, а также Максимым Мирным и Ником Боллеттьери.

«Атакуй и бей сильно! Это твой теннис!»

Если Джокович, Зверев и Шарапова ищут новых тренеров, то Елену Остапенко наверняка всё устраивает. С декабря прошлого года латвийка работает с Дэвидом Тэйлором, и поначалу у них ничего не получалось. В новом сезоне до турнира в Майами Елена выиграла всего четыре матча из 11 — непозволительно плохой показатель для игрока топ-10 и даже топ-5 (пятой Остапенко впервые в карьере стала после Индиан-Уэллса).

Однако во Флориде латвийка заиграла на другом уровне и дошла до финала. Теннис Елены построен на плоских атакующих ударах с задней линии. Остапенко постоянно рискует, поэтому во всех её матчах у неё как много ударов навылет, так и много ошибок. Но Тэйлор настаивает, что именно так и надо играть. Это было отчётливо слышно во время одного из переходов в Майами: «Ты не должна играть безошибочно. Просто действуй в своём стиле, атакуй, бей сильно! Как ты выиграла “Ролан Гаррос”? Ты допустила 54 неточности, но при этом чисто выиграла те же 54 мяча. Это твой теннис». Ранее Тэйлор работал с Самантой Стосур, а также помогал Ане Иванович, Айле Томлянович и Наоми Осаке.

Мугуруса вернулась к Сьюмику

После большого успеха на прошлой неделе Остапенко решила взять небольшую паузу и не выступать в Чарльстоне, где она в прошлом году дошла до финала и уступила Дарье Касаткиной. Через полторы недели Елене снова предстоят матчи с россиянками, но уже в рамках матча Кубка Федерации в Ханты-Мансийске ( 21—22 апреля ). А Гарбинье Мугуруса отдыхать не собирается и на этой неделе выступает на турнире в Монтеррее. Это будет её первый старт после возобновления сотрудничества с Сэмом Сьюмиком.

Мугуруса временно рассталась с Сэмом и работала с Кончитой Мартинес, при этом стороны заранее договорились, что сотрудничество распространяется только на четыре соревнования — с Дохи по Майами. Теперь опытный Сэм, который ранее тренировал Веру Звонарёву, Викторию Азаренко и Эжени Бушар, вернулся к Мугурусе. Если взять за скобки небольшой перерыв, они работают вместе уже 2,5 года.

Розенгрен помог Эдмунду совершить прорыв

Внушительный список бывших подопечных и у Фредрика Розенгрена, нынешего наставника Кайла Эдмунда. Ранее он сотрудничал с Йонасом Бьоркманом, Магнусом Норманом, Йоахимом Юханссоном, Робином Сёдерлингом, Яркко Ниеминеном, Марио Анчичем, Юргеном Мельцером и некоторыми другими. Эдмунд и Розенгрен начали сотрудничество в октябре 2017 года, когда британец занимал 50-е место в рейтинге.