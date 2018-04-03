Веснина и Макарова могут стать первыми в мире по ходу грунтового сезона

Представительнице Китайского Тайбэя Латиша Чжан, занимающей первую строчку, предстоит защищать почти три тысячи очков. Год назад в паре со швейцаркой Мартиной Хингис она выиграла турниры в Мадриде (1000 очков) и Риме (900 очков), а также была в полуфинале «Ролан Гаррос» (780 баллов). Кроме того, в паре со своей сестрой Хаочинь Чжан Латиша вышла в финал Страсбурга (180 очков) — мелкого турнира, предваряющего «Ролан Гаррос».



Веснина и Макарова в Мадриде проиграли уже в стартовом матче (10 очков). В Риме они стали финалистками (585 баллов), а на «Ролан Гаррос» оступились в четвертьфинале (430 очков). Таким образом, на трёх обязательных турнирах им предстоит защищать 1025 рейтинговых баллов, а Латише Чжан — 2680, на 1655 больше. В рейтинге Чжан сейчас опережает Макарову и Веснину на 1735 очков. При этом после завершения грунтовой части сезона российским теннисисткам предстоит защищать 2000 очков за победу на Уимблдоне.



Отметим также четвёртую ракетку мира, венгерку Тимю Бабош, отстающую от россиянок всего на 545 очков. Она год назад во время грунтового сезона набрала 110 очков в Стамбуле, 280 в Рабате, 650 в Мадриде, 350 в Риме и 130 на «Ролан Гаррос». Соответственно, сумма её рейтинговых баллов на обязательных турнирах составляет 1130.