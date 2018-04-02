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Зарина Дияс проиграла в первом круге турнира в Чарльстоне
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс зачехлила ракетку на турнире в американском Чарльстоне, передает Prosports.kz.
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс зачехлила ракетку на турнире в американском Чарльстоне, передает Prosports.kz.
В первом круге соревнований казахстанка проиграла американской теннисистке Кристине Макхейл — 4:6, 2:6.