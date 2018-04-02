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12:18 (мск), источник: ТАСС

Игорь Андреев назначен капитаном женской сборной России по теннису

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игорь Андреев назначен капитаном женской сборной России по теннису, на этом посту он сменил Анастасию Мыскину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

В воскресенье стало известно, что Мыскина написала заявление об уходе с поста капитана женской сборной, на котором она работала с 2014 года. Лучшим результатом для сборной России под руководством Мыскиной стал выход в финал Кубка Федерации в 2015 году. Тогда в финале россиянки уступили чешкам со счетом 2−3.

«Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определенный опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина», — сказал Тарпищев.

«Помогать Андрееву будет Антон Зайцев», — добавил Тарпищев.

Андреев завершил карьеру в 2013 году. В ноябре 2008 года он достиг 18-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что стало лучшим показателем в его карьере. Трижды Андреев выигрывал турниры ATP, в том числе и Кубок Кремля в 2005 году, тогда россиянин в финале обыграл немца Николаса Кифера. В составе сборной России теннисист в 2007 году вышел в финал Кубка Дэвиса, где россияне проиграли американцам со счетом 1−4, Андреев принес единственное очко команде в том матче, обыграв Боба Брайана.

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