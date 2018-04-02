Игорь Андреев назначен капитаном женской сборной России по теннису

В воскресенье стало известно, что Мыскина написала заявление об уходе с поста капитана женской сборной, на котором она работала с 2014 года. Лучшим результатом для сборной России под руководством Мыскиной стал выход в финал Кубка Федерации в 2015 году. Тогда в финале россиянки уступили чешкам со счетом 2−3.

«Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определенный опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина», — сказал Тарпищев.

«Помогать Андрееву будет Антон Зайцев», — добавил Тарпищев.