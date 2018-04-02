Теннисистка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге WTA

Касаткина завершила борьбу во втором раунде на крупном турнире в Майами (США), потерпев поражение от американки Софии Кенин. Другая российская теннисистка Екатерина Макарова, также дошедшая в Майами до второго круга, поднялась на четыре позиции и теперь располагается на 32-й строчке. Мария Шарапова переместилась на одно место вверх и стала 41-й.