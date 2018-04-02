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11:22 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисистка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Касаткина завершила борьбу во втором раунде на крупном турнире в Майами (США), потерпев поражение от американки Софии Кенин. Другая российская теннисистка Екатерина Макарова, также дошедшая в Майами до второго круга, поднялась на четыре позиции и теперь располагается на 32-й строчке. Мария Шарапова переместилась на одно место вверх и стала 41-й.

Победительница турнира американка Слоан Стивенс вошла в топ-10, сместив с девятой строчки чешку Петру Квитову.

Рейтинг WTA, версия от 2 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5611,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,

9 (12). Слоан Стивенс (США) — 3938,

10 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…

29 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…

32 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257,

42 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…

78 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…

98 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 649.

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