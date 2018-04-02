Теннисистка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге WTA
Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Касаткина завершила борьбу во втором раунде на крупном турнире в Майами (США), потерпев поражение от американки Софии Кенин. Другая российская теннисистка Екатерина Макарова, также дошедшая в Майами до второго круга, поднялась на четыре позиции и теперь располагается на 32-й строчке. Мария Шарапова переместилась на одно место вверх и стала 41-й.
Победительница турнира американка Слоан Стивенс вошла в топ-10, сместив с девятой строчки чешку Петру Квитову.
Рейтинг WTA, версия от 2 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5611,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
9 (12). Слоан Стивенс (США) — 3938,
10 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2940…
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920…
29 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…
32 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257,
42 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
78 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…
98 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 649.