Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Дочь Юлии Барановской растет копией мамы
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Ученые открыли «новый орган»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм ДаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс1
Нью-Джерси Дэвилз2
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
01:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Нэшвилл Предаторз4
Футбол. Зарубежный
1.04
Лион2
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1.04
Атлетико1
Депортиво0
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался
Кузнецов взбесил Малкина в тысячном матче Овечкина. Обзор НХЛ
Как звезды отпраздновали Пасху
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
10:31 (мск), источник: ТАСС

Испанский теннисист Надаль возглавил рейтинг ATP

ТАСС, 2 апреля. Испанец Рафаэль Надаль занял первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

На счету 31-летнего испанца 8770 очков. Он сместил с первого места 36-летнего швейцарца Роджера Федерера (8670), который опустился на вторую строчку. Тройку по-прежнему замыкает хорват Марин Чилич (4985).

31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров серии Большого шлема. Испанец один раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (2009), 10 раз — Открытый чемпионат Франции (2005−2008, 2010−2014, 2017), два раза — Уимблдон (2008, 2010), три раза — Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016). Он четырежды завершал сезон на первом месте в рейтинге.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался
Кузнецов взбесил Малкина в тысячном матче Овечкина. Обзор НХЛ
«Челси» — без Лиги чемпионов? Обзор матчей АПЛ
ЦСКА хлопнул дверью «Олимпа-2» и вновь выжал «Зенит» из тройки
Маркус Мотта - человек, передавший Неймару чек на 222 млн евро
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменен в четвертый раз
Спорт-Экспресс
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь