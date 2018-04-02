Испанский теннисист Надаль возглавил рейтинг ATP

На счету 31-летнего испанца 8770 очков. Он сместил с первого места 36-летнего швейцарца Роджера Федерера (8670), который опустился на вторую строчку. Тройку по-прежнему замыкает хорват Марин Чилич (4985).

31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров серии Большого шлема. Испанец один раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (2009), 10 раз — Открытый чемпионат Франции (2005−2008, 2010−2014, 2017), два раза — Уимблдон (2008, 2010), три раза — Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016). Он четырежды завершал сезон на первом месте в рейтинге.