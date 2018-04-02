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09:25 (мск), источник: Sports.kz

Кукушкин потерял девять строк в ТОП-100 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию своего рейтинга, сообщает Sports.kz.

Сильнейшим теннисистом мира стал испанец Рафаэль Надаль, сместивший с первой строчки швейцарского спортсмена Роджера Федерера. Третью строчку сохранил хорват Марин Чилич.

Единственный представитель Казахстана в первой сотне табеля о рангах Михаил Кукушкин потерял девять строчек, опустившись на 92-ю позицию. Ближайший к ТОП-100 из наших соотечественников Александр Бублик сместился со 145-го места на 146-е.

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