Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева стала ведущей ледового шоу на одном из федеральных каналов.
Кукушкин потерял девять строк в ТОП-100 рейтинга ATP
Ассоциация
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Ассоциация
Сильнейшим теннисистом мира стал испанец Рафаэль Надаль, сместивший с первой строчки швейцарского спортсмена Роджера Федерера. Третью строчку сохранил хорват Марин Чилич.
Единственный представитель Казахстана в первой сотне табеля о рангах Михаил Кукушкин потерял девять строчек, опустившись на 92-ю позицию. Ближайший к ТОП-100 из наших соотечественников Александр Бублик сместился со 145-го места на 146-е.