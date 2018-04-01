Мыскина уходит. Российские теннисистки ждут капитана-мужчину
Анастасия Мыскина подала заявление об отставке.
Анастасия Мыскина подала заявление об отставке.
«Я написала заявление об отставке. Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу, и жаль, что в итоге сделать этого не удалось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя.
Вначале были сомнения в том, что это не первоапрельский розыгрыш. В этот день в медиапространстве гуляют разные шутливые новости, но эта оказалась правдивой. Очевидно это стало, когда информацию подтвердил Шамиль Тарпищев. «Мыскина остается
Интересно, что «Коммерсанту» Тарпищев дал другое объяснение. Он не стал отрицать, что результаты сборной учитывались при рассмотрении вопроса об отставке Мыскиной. «К сожалению, за последние два с половиной года наша женская команда не показывает тех результатов, на которые рассчитывают болельщики. В ситуации, когда из шести последних матчей выигран всего один и на кону стоит место уже во второй Мировой группе, мы не можем не принять заявление Анастасии Мыскиной. Тем не менее мы благодарим ее за проделанную работу и с большим уважением относимся к нашей знаменитой чемпионке, которая, по сути, делает на тренерском поприще лишь первые шаги», — заявил он.
АНТИРЕКОРДЫ
Результаты российской женской команды действительно в последнее время оставляли желать намного лучшего, причем неуклонно шли вниз. Падение началось еще два года назад. В 2015-м команда под руководством Мыскиной еще играла в финале Кубка Федерации, где несмотря на две победы Марии Шараповой уступила сборной Чехии. После этого российские девушки проиграли пять матчей из шести, вылетели из Мировой группы, а в этом сезоне упустили шанс в нее вернуться, уступив словачкам.
В той встрече Мыскина приняла несколько противоречивых решений, главное из которых — выпустить 16-летнюю Анастасию Потапову на решающий матч. В итоге Потапова проиграла чуть более опытной Кузьмовой, несмотря на то, что взяла первый сет. Теперь сборная России будет бороться в стыковых матчах за право остаться во второй лиге. Чтобы сделать это нужно обыграть сборную Латвии
К встрече с Латвией команду, судя по всему, будет готовить Игорь Андреев, бывший теннисист, экс-18-я ракетка мира. Сам он в беседе с корреспондентом «СЭ» это не подтвердил и не опроверг: «Завтра будет заседания правления ФТР, на котором планируется
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Про Андреева разговоры ходят не случайно. Главным кандидатом на пост капитана его назвал сам Шамиль Тарпищев, но оговорился, что Игорь — не единственный кандидат, и решение еще не принято. О нем будет объявлено 2 апреля. Андреев уже заявил, что примет предложение руководства ФТР, если оно последует.
Таким образом, с 99-процентной уверенностью можно сказать, что именно Андреев будет тем человеком, перед которым поставят задачу возвращать команду в Мировую группу. Этот путь будет очень непростым, но состав у команды подбирается очень приличный. К тому же Андреев сам еще недавно играл, и со многими девушками знаком лично. Это увеличивает шансы, что наши
Даже если допустить, что Шарапова, Веснина, Кузнецова и Макарова за сборную играть больше не будут, есть еще Касаткина, Павлюченкова, Вихлянцева и очень перспективные юные Жук, Блинкова, Калинская, Рыбакина и Потапова. Все эти девушки либо уже являются состоявшимися и очень классными игроками, либо находятся на пути к этому. С ними уже сейчас можно добиваться больших результатов, а через