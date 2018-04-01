Мыскина уходит. Российские теннисистки ждут капитана-мужчину

Источник: Спорт-Экспресс

«Я написала заявление об отставке. Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу, и жаль, что в итоге сделать этого не удалось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя. Все-таки наши девочки давно приучили всех, что они самые лучшие и всегда должны бороться за победу, чего я хочу пожелать своему преемнику и всей нашей сборной», — сказала Мыскина «Коммерсанту».

Вначале были сомнения в том, что это не первоапрельский розыгрыш. В этот день в медиапространстве гуляют разные шутливые новости, но эта оказалась правдивой. Очевидно это стало, когда информацию подтвердил Шамиль Тарпищев. «Мыскина остается вице-президентом ФТР, мы благодарны ей за то, что она делает. На протяжении ряда лет у нас не было задачи выигрывать Кубок Дэвиса и Кубок Федерации. Такая возможность у нас появилась только сейчас в силу того, что есть стабильное финансирование спорта высших достижений. Мы уже обсуждали это на тренерском совете. Мыскина перестанет быть капитаном и в силу той занятости, которую имеет», — приводит слова президент ФТР «Р-Спорт».

Интересно, что «Коммерсанту» Тарпищев дал другое объяснение. Он не стал отрицать, что результаты сборной учитывались при рассмотрении вопроса об отставке Мыскиной. «К сожалению, за последние два с половиной года наша женская команда не показывает тех результатов, на которые рассчитывают болельщики. В ситуации, когда из шести последних матчей выигран всего один и на кону стоит место уже во второй Мировой группе, мы не можем не принять заявление Анастасии Мыскиной. Тем не менее мы благодарим ее за проделанную работу и с большим уважением относимся к нашей знаменитой чемпионке, которая, по сути, делает на тренерском поприще лишь первые шаги», — заявил он.

АНТИРЕКОРДЫ

Результаты российской женской команды действительно в последнее время оставляли желать намного лучшего, причем неуклонно шли вниз. Падение началось еще два года назад. В 2015-м команда под руководством Мыскиной еще играла в финале Кубка Федерации, где несмотря на две победы Марии Шараповой уступила сборной Чехии. После этого российские девушки проиграли пять матчей из шести, вылетели из Мировой группы, а в этом сезоне упустили шанс в нее вернуться, уступив словачкам.

В той встрече Мыскина приняла несколько противоречивых решений, главное из которых — выпустить 16-летнюю Анастасию Потапову на решающий матч. В итоге Потапова проиграла чуть более опытной Кузьмовой, несмотря на то, что взяла первый сет. Теперь сборная России будет бороться в стыковых матчах за право остаться во второй лиге. Чтобы сделать это нужно обыграть сборную Латвии 21—22 апреля в Ханты-Мансийске. Если победы не будет, россиянкам впервые за много лет в 2019 году предстоит выступать в дивизионе Европа-Африка.

К встрече с Латвией команду, судя по всему, будет готовить Игорь Андреев, бывший теннисист, экс-18-я ракетка мира. Сам он в беседе с корреспондентом «СЭ» это не подтвердил и не опроверг: «Завтра будет заседания правления ФТР, на котором планируется какое-то заявление. Я не знаю, что это будет. Давайте дождемся завтра. Пока у меня нет никакой информации».

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Про Андреева разговоры ходят не случайно. Главным кандидатом на пост капитана его назвал сам Шамиль Тарпищев, но оговорился, что Игорь — не единственный кандидат, и решение еще не принято. О нем будет объявлено 2 апреля. Андреев уже заявил, что примет предложение руководства ФТР, если оно последует.

Таким образом, с 99-процентной уверенностью можно сказать, что именно Андреев будет тем человеком, перед которым поставят задачу возвращать команду в Мировую группу. Этот путь будет очень непростым, но состав у команды подбирается очень приличный. К тому же Андреев сам еще недавно играл, и со многими девушками знаком лично. Это увеличивает шансы, что наши топ-теннисистки не откажут капитану в случае приглашения в национальную команду. Тем более, что выступление к Федкап является пропуском для участия в Олимпиаде.