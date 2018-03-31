Тарпищев: Шараповой в непростой ситуации необходим тренер, в которого она верит

Ранее появилась информация, что россиянка работает под руководством Хогстедта в американском городе Брейдентон. При этом официально Шарапова пока не объявляла о своем решении. Теннисистка уже работала с шведским тренером с 2011 по 2013 год, выиграв под его руководством Открытый чемпионат Франции в 2012 году. 10 марта Шарапова прекратила сотрудничество с тренером Свеном Груневелдом.

«Это нормальная практика, нормальный процесс. У нас в отличие от других видов спорта игрок сам находит тренера и сам его снимает. Хогстедт — хороший грамотный специалист. Каждый спортсмен выбирает себе тренера, чтобы усилить свою игру. В данном случае, когда Шарапова попала в такую непростую ситуацию, и у нее пошли травмы, конечно, ей нужен тот, в кого она верит. Главное, чтобы у них с тренером был контакт друг с другом, а на втором месте уже работа. То, что они уже хорошо друг друга знают, и она прошла с ним почти три годы совместной работы, идет только в плюс», — сказал Тарпищев по телефону.