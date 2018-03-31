Майами. Слоан Стивенс — Елена Остапенко. Превью финала

Источник: Reuters

И вот сегодня Слоан и Елена встречаются в финале «Премьера» — про обоих говорили, что их «Шлем» больше зависел от удачного стечения обстоятельств, чем от мастерства. Сегодня как минимум одна из них должна положить конец этим досужим разговорам.



20-летняя латвийка и 25-летняя американка прежде никогда не встречались, но, кажется, они друг другу точно подходят. Каждая из них в прошлом году удивила (именно удивила, а не шокировала!) зрителей на одном из «мэйджоров»: Остапенко — в Париже, а Стивенс — в Нью-Йорке. Ни одна из этих двоих в 2018 году особо себя не реализовала, но обе спортсменки вновь обрели свой стиль в Майами. Остапенко очень достойно прошла Квитову и Свитолину (а также показала какой-то невероятный уровень в матче против Коллинз). Стивенс же переиграла Мугурусу, Кербер и Азаренко. Имена более чем достойные, качество тенниса — тоже. У обеих.

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Чтобы выйти в свой первый финал Майами и Остапено, и Стивенс пришлось решить по важной проблеме. Елена привычно действовала в манере «всё или ничего», агрессивно атакуя как минимум с каждого второго мяча. Но на Miami Open она сделала эти удары чуть более аккуратными: чуть больше вращения, чуть выше — и вот уже большинство мячей остаётся в корте. Это не сделало игру Елены идеальной, но теперь её соперницам просто не удастся терпеливо ждать ошибок Остапенко.



Стивенс же, кажется, снова нашла баланс между агрессией и защитой: она снова совмещает отличное движение и молниеносные удары. Пока что ни одна оппонентка Слоан не успевала за мячом, если американка пробивала из удобной позиции.

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