Майами. Слоан Стивенс — Елена Остапенко. Превью финала
На самом деле, этот матч довольно интересен своими
На самом деле, этот матч довольно интересен своими
И вот сегодня Слоан и Елена встречаются в финале «Премьера» — про обоих говорили, что их «Шлем» больше зависел от удачного стечения обстоятельств, чем от мастерства. Сегодня как минимум одна из них должна положить конец этим досужим разговорам.
20-летняя латвийка и 25-летняя американка прежде никогда не встречались, но, кажется, они друг другу точно подходят. Каждая из них в прошлом году удивила (именно удивила, а не шокировала!) зрителей на одном из «мэйджоров»: Остапенко — в Париже, а Стивенс — в
Чтобы выйти в свой первый финал Майами и Остапено, и Стивенс пришлось решить по важной проблеме. Елена привычно действовала в манере «всё или ничего», агрессивно атакуя как минимум с каждого второго мяча. Но на Miami Open она сделала эти удары чуть более аккуратными: чуть больше вращения, чуть выше — и вот уже большинство мячей остаётся в корте. Это не сделало игру Елены идеальной, но теперь её соперницам просто не удастся терпеливо ждать ошибок Остапенко.
Стивенс же, кажется, снова нашла баланс между агрессией и защитой: она снова совмещает отличное движение и молниеносные удары. Пока что ни одна оппонентка Слоан не успевала за мячом, если американка пробивала из удобной позиции.
Всё это делает финал очень интригующим, но труднопредсказуемым. Главный вопрос звучит так: сможет ли Слоан использовать свою скорость, чтобы заставить Остапенко снова начать лупить в углы на каждом мяче, не задумываясь о точности? Судя по тому, как Елена ведёт себя в последних матчах, ответ — «нет». Все эти удары попадут, в худшем случае, в линию.