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12:02 (мск), источник: GoTennis.ru

Майами. Слоан Стивенс — Елена Остапенко. Превью финала

На самом деле, этот матч довольно интересен своими не-финальными контекстами. На корте встретятся две чемпионки прошлогодних «Шлемов», у которых был спад. У латвийки он был менее заметен, чем у американки, но в итоге обе спортсменки не смогли реализовать свой рейтинговый и мотивационный рывок по полной.

Источник: Reuters

И вот сегодня Слоан и Елена встречаются в финале «Премьера» — про обоих говорили, что их «Шлем» больше зависел от удачного стечения обстоятельств, чем от мастерства. Сегодня как минимум одна из них должна положить конец этим досужим разговорам.

20-летняя латвийка и 25-летняя американка прежде никогда не встречались, но, кажется, они друг другу точно подходят. Каждая из них в прошлом году удивила (именно удивила, а не шокировала!) зрителей на одном из «мэйджоров»: Остапенко — в Париже, а Стивенс — в Нью-Йорке. Ни одна из этих двоих в 2018 году особо себя не реализовала, но обе спортсменки вновь обрели свой стиль в Майами. Остапенко очень достойно прошла Квитову и Свитолину (а также показала какой-то невероятный уровень в матче против Коллинз). Стивенс же переиграла Мугурусу, Кербер и Азаренко. Имена более чем достойные, качество тенниса — тоже. У обеих.

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Чтобы выйти в свой первый финал Майами и Остапено, и Стивенс пришлось решить по важной проблеме. Елена привычно действовала в манере «всё или ничего», агрессивно атакуя как минимум с каждого второго мяча. Но на Miami Open она сделала эти удары чуть более аккуратными: чуть больше вращения, чуть выше — и вот уже большинство мячей остаётся в корте. Это не сделало игру Елены идеальной, но теперь её соперницам просто не удастся терпеливо ждать ошибок Остапенко.

Стивенс же, кажется, снова нашла баланс между агрессией и защитой: она снова совмещает отличное движение и молниеносные удары. Пока что ни одна оппонентка Слоан не успевала за мячом, если американка пробивала из удобной позиции.

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Всё это делает финал очень интригующим, но труднопредсказуемым. Главный вопрос звучит так: сможет ли Слоан использовать свою скорость, чтобы заставить Остапенко снова начать лупить в углы на каждом мяче, не задумываясь о точности? Судя по тому, как Елена ведёт себя в последних матчах, ответ — «нет». Все эти удары попадут, в худшем случае, в линию.

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