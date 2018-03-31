Без права на ошибку. Почему возвращение Марии Шараповой превратилось в кошмар

Источник: AP 2018

А недавно в прессе появилась информация о её проблемах со здоровьем. Мария публично рассказала одному из своих фанатов о причинах её отказа от участия в турнире в Майами, что кстати пополнило список её неудач в новом сезоне, сделав её возвращение скорее мучительным, чем триумфальным.

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Можно с уверенностью утверждать, что споры вокруг Шараповой, взбудораженные её проваленным допинг-тестом, ещё не улеглись. А её прошлое теперь мешает светлому будущему золотой теннисистки.

В апреле прошлого года Мария вновь вступила на корт, сделав это так, что многие поверили, что это будет необычное возвращение.

Противоречия, связанные с предоставлением ей wild card на турниры, привели к возникновению неудобных вопросов во время пресс-конференций, которые явно огорчали пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», которая пыталась забыть этот неприятный период своей карьеры и двигаться дальше.

Многие соперницы Шараповой остались недовольны появлением Марии на турнирах, на которые она бы не квалифицировалась без wild card, поскольку потеряла все позиции в рейтинге WTA.

Было очевидно, что её присутствие в женских раздевалках на крупных турнирах не вызывает одобрения. Впрочем, в этом нет ничего нового.

Шарапова никогда не стремилась заводить дружбу со своими соперницами. И она вряд ли изменит свою политику по этому вопросу даже после своего краха. Это означает, что последний год в WTA-Туре она провела без поддержки союзников.

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Победы в матчах могли бы стать противоядием и изменить карьеру Марии в её 30 лет. Однако эта цель оказалась недостижимой, поскольку спортсменку начали преследовать травмы, что неизбежно происходит с теннисистами, которые выбывают из борьбы на продолжительное время.

Конечно, её природный талант позволил ей вернуться в Топ-50 рейтинга WTA. Однако прошлое Марии продолжает преследовать её по сей день. В частности, в январе её участие в параде чемпионов на Australian Open.