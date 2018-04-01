Самая сексуальная теннисистка мира (фото)

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Подборка фото из соцсетей канадки Эжени Бушар.
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Подборка фото из соцсетей канадки Эжени Бушар.
Не так давно организаторы теннисного турнира в Колумбии спровоцировали скандал, выдав
Несомненно, внешность — не повод приглашать спортсменов на турниры, но не согласиться с колумбийцами сложно.
Кстати, сама Бушар, которой недавно исполнилось 24 года, не исключила, что после окончания теннисной карьеры станет моделью.