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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева победила в номинации от Кубка Федерации

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла премию Fed Cup Heart Award-2018, вручаемую от Кубка Федерации, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Она стала победительницей первой группы зоны Азия/Океания, в финале голосования победив японку Куруми Нару.

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Премия Кубка Федерации Heart Award вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые полностью отдавались игре за свою страну, бились на корте и демонстрировали полную преданность команде.

Кроме Путинцевой награды были удостоены Кристина Младенович из Франции, Ольга Данилович из Сербии и Монсеррат Гонсалес из Парагвая.

Напомним, что Путинцева в Кубке Федерации выступает с 2014 года. В 2017 году в составе сборной Казахстана она вышла в плей-офф второй Мировой группы Fed Cup.

Стоит отметить, что в 2017 году эту премию получила другая казахстанская теннисистка Галина Воскобоева.

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