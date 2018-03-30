Юлия Путинцева победила в номинации от Кубка Федерации
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла премию Fed Cup Heart Award-2018, вручаемую от Кубка Федерации, сообщает
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла премию Fed Cup Heart Award-2018, вручаемую от Кубка Федерации, сообщает
Она стала победительницей первой группы зоны Азия/Океания, в финале голосования победив японку Куруми Нару.
Премия Кубка Федерации Heart Award вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые полностью отдавались игре за свою страну, бились на корте и демонстрировали полную преданность команде.
Кроме Путинцевой награды были удостоены Кристина Младенович из Франции, Ольга Данилович из Сербии и Монсеррат Гонсалес из Парагвая.
Напомним, что Путинцева в Кубке Федерации выступает с 2014 года. В 2017 году в составе сборной Казахстана она вышла в
Стоит отметить, что в 2017 году эту премию получила другая казахстанская теннисистка Галина Воскобоева.