Юлия Путинцева победила в номинации от Кубка Федерации

Она стала победительницей первой группы зоны Азия/Океания, в финале голосования победив японку Куруми Нару.

Читайте также Дияс заработала свой второй миллион долларов в карьере

Премия Кубка Федерации Heart Award вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые полностью отдавались игре за свою страну, бились на корте и демонстрировали полную преданность команде.

Кроме Путинцевой награды были удостоены Кристина Младенович из Франции, Ольга Данилович из Сербии и Монсеррат Гонсалес из Парагвая.

Напомним, что Путинцева в Кубке Федерации выступает с 2014 года. В 2017 году в составе сборной Казахстана она вышла в плей-офф второй Мировой группы Fed Cup.