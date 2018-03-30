Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Карреньо-Буста и Александр Зверев встретятся в полуфинале «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Испанец Пабло
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Испанец Пабло
Испанец, получивший на турнире 16-й номер посева, в четвертьфинале нанес поражение шестой ракетке турнира южноафриканцу Кевину Андерсону — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.
Четвертая ракетка турнира Зверев в своем четвертьфинальном матче за 1 час 24 минуты одолел хорвата Борну Чорича, посеянного 29-м.
В другом полуфинале встретятся аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (5-й номер посева) и американец Джон Изнер (14).