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18:58 (мск), источник: ТАСС

Шарапова заявилась на турниры WTA в Мадриде и Риме

ТАСС, 28 марта. Россиянка Мария Шарапова заявилась на турниры серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде (с 5 по 12 мая) и Риме (с 12 по 20 мая). Об этом сообщает портал Tennis.life.

Также туда заявились экс-первые ракетки мира американка Серена Уильямс и белоруска Виктория Азаренко.

Турнир в Мадриде входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и итогового турнира WTA. Шарапова один раз доходила до финала турнира в Мадриде в 2013 году, где уступила Серене Уильямс (1:6, 4:6).

Соревнования в Риме входят в категорию Premier 5 и уступают по уровню значимости остальным турнирам. Шарапова трижды становилась победительницей соревнований в Риме (2011, 2012, 2015).

В нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем Шарапова выступила только на трех турнирах. На открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга, на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе Шарапова вылетела в первом круге.

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