Веснина и Макарова дают жару в Майами

Источник: Советский спорт

ТУРНИР, ПОЛНЫЙ СЮРПРИЗОВ

А ведь в Майами столько всего интересного!

Роджер Федерер уже во втором круге уступил австралийцу Танаси Коккинакису, из-за чего теперь уступит Рафаэлю Надалю первое место в рейтинге. И до июня мы швейцарца на кортах не увидим — как и в прошлом году, он решил пропустить грунтовый сезон, чтобы в как можно лучшей форме подойти к любимому Уимблдону.

Серена Уильямс не справилась с Наоми Осакой — японка, взявшая титул в Индиан-Уэлсе (и это было сенсацией!), еще раз показала, что действительно находится в отличной форме. В отличие от той же Серены — возвращение после беременности и родов у Уильямс-младшей сложилось не особо удачно.

Правда, и сама Осака недолго пробыла в Майами, уступив по втором круге украинке Элине Свитолиной. На этой же стадии выбыла другая финалистка Индиан-Уэлса — наша Дарья Касаткина. Похоже, двум 20-летним девушкам пока непросто отыграть на высшем уровне несколько супертурниров подряд.

Зато Виктория Азаренка, временно «запертая» на территории США из-за судебных тяжб с бывшим бойфрендом по поводу опеки над ребенком, уже прошла в полуфинал! Экс-первая ракетка мира то не играла из-за рождения сына, то пропустила много месяцев как раз из-за конфликта с бывшим женихом, но тут — вернулась, и быстро доказала, что по-прежнему является одной из лучших теннисисток мира!

В общем, сюрпризов хватает. Жаль, россияне — по крайней мере, в одиночном разряде — в Майами повыбывали почти сразу. Последним проиграл Карен Хачанов — в 1/16 финала он уступил Кевину Андерсону. Финалист US Open, восьмая ракетка планеты, дожал молодого соперника в решающей партии — 4:6, 6:2, 6:3. Обидно, да. Учитывая, что Даниил Медведев похожим образом не совладал с другим игроком первой десятки — Александром Зверевым. Тут все решилось на тай-брейке последнего сета, вот только — не в пользу нашего теннисиста…

Но если не получилось в одиночке, у нас всегда есть пара, которая готова нас порадовать!

ПАРНЫЙ ВЫХОД

Елена Веснина рухнула в рейтинге на 19 строчек — не защитив свой прошлогодний титул в Индиан-Уэлсе. Екатерина Макарова в принципе не лучшим образом играет в одиночном разряде. Сейчас обе девушки — далеко от элиты. Елена — 43-я. Екатерина — 36-я. Вот только на их парных выступлениях это никак не сказывается!

Ведь в том же Индиан-Уэлсе на прошлой неделе россиянки дошли до финала. Правда, обидно уступили — Су-Вей Си и Барбаре Стрыковой. Теперь — рвутся за титулом в Майами. Украинка Людмила Киченок и наша же Алла Кудрявцева в четвертьфинале продержались недолго — и уступили олимпийским чемпионкам Рио 2:6, 4:6. Кто дальше на очереди? Своих соперниц по следующей встрече Веснина и Макарова должны были узнать сегодня ночью.

Хотя это вряд ли имеет большое значение.

Не сумев собрать карьерный «Золотой шлем» в январе, отпраздновав успех в Австралии, Елена и Екатерина сосредоточились на другой цели — стать первыми в парном рейтинге. Пока обе — на третьей позиции. Но ведь Мартина Хингис, идущая второй, уже прошлой осенью завершила карьеру. По сути, надо догнать лишь Юн-Ян Чан. Тайванька, недавно ставшая Латишей Чан (да, девушка сменила имя, чтобы ее родное не коверкали), в Майами уже проиграла. Как долго у нее получится оставаться первой в парном рейтинге?

К слову, Макарова и Веснина во Флориде уже дважды были в финале. Но титула так и не выиграли. Оба раза споткнулись о пресловутую Хингис (в 2014-м Мартина играла с немкой Сабиной Лисицки, годом позже — с Саней Мирзой из Индии). Сейчас швейцарки в сетке нет. И пусть нам не за кого болеть в одиночке, зато в парном разряде есть надежда на кубок. Ведь от кого, как не от первых сеяных, в первую очередь все ждут такой победы?

ТУРНИР WTA

МАЙАМИ (США)

Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие — хард. Призовой фонд — $8 648 508.

Парный разряд. Четвертьфинал.

Веснина/Макарова (Россия, 1) — Киченок/Кудрявцева (Украина/Россия) — 6:2, 6:4.