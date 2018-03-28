Веснина и Макарова дают жару в Майами
Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в полуфинал супертурнира во Флориде.
Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в полуфинал супертурнира во Флориде.
ТУРНИР, ПОЛНЫЙ СЮРПРИЗОВ
А ведь в Майами столько всего интересного!
Роджер Федерер уже во втором круге уступил австралийцу Танаси Коккинакису,
Серена Уильямс не справилась с Наоми Осакой — японка, взявшая титул в
Правда, и сама Осака недолго пробыла в Майами, уступив по втором круге украинке Элине Свитолиной. На этой же стадии выбыла другая финалистка
Зато Виктория Азаренка, временно «запертая» на территории США
В общем, сюрпризов хватает. Жаль, россияне — по крайней мере, в одиночном разряде — в Майами повыбывали почти сразу. Последним проиграл Карен Хачанов — в 1/16 финала он уступил Кевину Андерсону. Финалист US Open, восьмая ракетка планеты, дожал молодого соперника в решающей партии — 4:6, 6:2, 6:3. Обидно, да. Учитывая, что Даниил Медведев похожим образом не совладал с другим игроком первой десятки — Александром Зверевым. Тут все решилось на
Но если не получилось в одиночке, у нас всегда есть пара, которая готова нас порадовать!
ПАРНЫЙ ВЫХОД
Елена Веснина рухнула в рейтинге на 19 строчек — не защитив свой прошлогодний титул в
Ведь в том же
Хотя это вряд ли имеет большое значение.
Не сумев собрать карьерный «Золотой шлем» в январе, отпраздновав успех в Австралии, Елена и Екатерина сосредоточились на другой цели — стать первыми в парном рейтинге. Пока обе — на третьей позиции. Но ведь Мартина Хингис, идущая второй, уже прошлой осенью завершила карьеру. По сути, надо догнать лишь
К слову, Макарова и Веснина во Флориде уже дважды были в финале. Но титула так и не выиграли. Оба раза споткнулись о пресловутую Хингис (в 2014-м Мартина играла с немкой Сабиной Лисицки, годом позже — с Саней Мирзой из Индии). Сейчас швейцарки в сетке нет. И пусть нам не за кого болеть в одиночке, зато в парном разряде есть надежда на кубок. Ведь от кого, как не от первых сеяных, в первую очередь все ждут такой победы?
ТУРНИР WTA
МАЙАМИ (США)
Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие — хард. Призовой фонд — $8 648 508.
Парный разряд. Четвертьфинал.
Веснина/Макарова (Россия, 1) — Киченок/Кудрявцева (Украина/Россия) — 6:2, 6:4.
Николай Мысин