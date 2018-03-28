Чемпион US Open сыграет. Казахстан и Хорватия объявили составы на четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса

Капитан сборной Казахстана Диас Доскараев против команды Хорватии заявил Михаила Кукушкина (рейтинг АТР — 83), Александра Недовесова (рейтинг АТР —230), Дмитрия Попко (рейтинг АТР —232), Тимура Хабибулина (рейтинг АТР — 783), Дениса Евсеева (рейтинг АТР —557) и Романа Хасанова (рейтинг АТР — 705) .

Против нашей команды будут играть чемпион US Open-2014 Марин Чилич (рейтинг АТР — 3), Борна Чорич (рейтинг АТР — 36), Виктор Галович (рейтинг АТР —187), Иван Додиг (рейтинг АТР — 396) и Никола Мектич (рейтинг АТР в парном разряде — 32).

Напомним, что 6—8 апреля 2018 года в городе Вараждин (Хорватии) состоится четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса (Мировая группа) между сборными Казахстана и Хорватии.

Мужская сборная Казахстана седьмой год входит в элиту мирового тенниса, за это время сборная Казахстана 5 раз выходила в четвертьфинал престижного турнира.

Расписание матчей Казахстан — Хорватия:

6 апреля Начало матчей в 13:45.

7 апреля Начало в 14:45.