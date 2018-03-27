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18:24 (мск), источник: GoTennis.ru

Стали известны составы всех сборных-участниц четвертьфинала «Кубка Дэвиса»

Определились составы национальных команд, которые сыграют в ¼ финала Мировой группы «Кубка Дэвиса». Напомним, что эти матчи пройдут 6—8 апреля.

Италия — Франция

Сборная Италии: Фабио Фоньини, Паоло Лоренци, Андреас Сеппи, Маттео Берреттини и Симоне Болелли.
Сборная Франции: Люка Пуйе, Адриан Маннарино, Пьер-Юге Эрбер, Жереми Шарди и Николя Маю.

Испания — Германия

Сборная Испании: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Бусто, Фелисиано Лопес и Давид Феррер.
Сборная Германии: Александр Зверев, Филипп Кольшрайбер, Ян-Леннард Штруфф, Максимилиан Мартерер и Тим Путц.

Хорватия — Казахстан

Сборная Хорватии: Марин Чилич, Борна Чорич, Виктор Галович, Иван Додиг и Никола Мектич.
Сборная Казахстана: Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Дмитрий Попко, Тимур Хабибулин и Денис Евсеев.

США — Бельгия

Сборная США: Джек Сок, Сэм Куэрри, Джон Иснер, Райан Харрисон и Стив Джонсон.
Сборная Бельгии: Рубен Бемельманс, Йорис Де Лооре, Йоран Флиген и Сандер Жилле.

Стали известны составы всех сборных-участниц четвертьфинала "Кубка Дэвиса"
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