Стали известны составы всех сборных-участниц четвертьфинала «Кубка Дэвиса»
Определились составы национальных команд, которые сыграют в ¼ финала Мировой группы «Кубка Дэвиса». Напомним, что эти матчи пройдут
Определились составы национальных команд, которые сыграют в ¼ финала Мировой группы «Кубка Дэвиса». Напомним, что эти матчи пройдут
Италия — Франция
Сборная Италии: Фабио Фоньини, Паоло Лоренци, Андреас Сеппи, Маттео Берреттини и Симоне Болелли.
Сборная Франции: Люка Пуйе, Адриан Маннарино,
Испания — Германия
Сборная Испании: Рафаэль Надаль, Роберто
Сборная Германии: Александр Зверев, Филипп Кольшрайбер,
Хорватия — Казахстан
Сборная Хорватии: Марин Чилич, Борна Чорич, Виктор Галович, Иван Додиг и Никола Мектич.
Сборная Казахстана: Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Дмитрий Попко, Тимур Хабибулин и Денис Евсеев.
США — Бельгия
Сборная США: Джек Сок, Сэм Куэрри, Джон Иснер, Райан Харрисон и Стив Джонсон.
Сборная Бельгии: Рубен Бемельманс, Йорис Де Лооре, Йоран Флиген и Сандер Жилле.