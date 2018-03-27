Организаторов турнира в Боготе обвинили в сексизме

Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
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Канадку Бушар перед турниром в Боготе некорректно разрекламировали. Организаторы написали, что она считается самой сексуальной теннисисткой в мире. И якобы на турнир стоит прийти ради того, чтоб с ней познакомиться.
Скандал в СМИ разогрелся сразу же. Объявление удалили.
Сам турнир в Боготе будет проходить
И Бушар действительно будет в нем участвовать.