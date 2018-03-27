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13:55 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Организаторов турнира в Боготе обвинили в сексизме

Из-за приглашения канадки Эжени Бушар.

Источник: AP 2018

Канадку Бушар перед турниром в Боготе некорректно разрекламировали. Организаторы написали, что она считается самой сексуальной теннисисткой в мире. И якобы на турнир стоит прийти ради того, чтоб с ней познакомиться.

Скандал в СМИ разогрелся сразу же. Объявление удалили.

Сам турнир в Боготе будет проходить 9—15 апреля.

И Бушар действительно будет в нем участвовать.

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