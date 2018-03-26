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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс из-за травмы не смогла доиграть матч против шестой ракетки мира в Майами

Казахстанка Зарина Дияс не смогла доиграть против чешки Каролины Плишковой в 1/8 финала турнира в американском Майами, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый сет со счетом 6:2 выиграла Плишкова. Во втором чешка вела с результатом 3:1, но Дияс снялась из-за травмы.

24-летняя Дияс занимает 56-е место в рейтинге WTA, а 26-летняя Плишкова является шестой ракеткой мира. В личном противостоянии со счетом 2:0 лидирует чешская теннисистка.

Отметим, что проблемы с ногой Дияс беспокоили в предыдущем матче с немкой Кариной Виттефт, но тогда она смогла победить — 4:6, 7:5, 6:0. Также на турнире в Майами казахстанка обыграла победительницу двух турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову — 6:1, 6:3, а стартовала она с победы над американкой Дженнифер Брэди — 7:5, 7:6.

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