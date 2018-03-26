Дияс заработала свой второй миллион долларов в карьере

Перед стартом турнира в Майами общая сумма призовых денег, заработанных спортсменкой составляла 1 миллион 959 тысяч и 39 долларов. За выход в 1/8 финала соревнований в Майами Дияс должна получить свыше 160 тысяч долларов.

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В США казахстанская спортсменка обыграла Дженнифер Брэди, Светлану Кузнецову и Карину Виттхефт. 26 марта Дияс сыграет в четвертом круге против шестой ракетки мира Каролины Плишковой.

Отметим, что наибольшую сумму призовых из казахстанских теннисисток заработала Ярослава Шведова — более шести миллионов долларов. Далее идет Юлия Путинцева — два миллиона 316 тысяч долларов. Дияс идет на третьем месте.