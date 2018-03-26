Дияс заработала свой второй миллион долларов в карьере
Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс, успешно вышедшая в четвертый круг турнира WTA В Майами, заработала свой второй миллион долларов в карьере, сообщает SportX.kz.
Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс, успешно вышедшая в четвертый круг турнира WTA В Майами, заработала свой второй миллион долларов в карьере, сообщает SportX.kz.
Перед стартом турнира в Майами общая сумма призовых денег, заработанных спортсменкой составляла 1 миллион 959 тысяч и 39 долларов. За выход в 1/8 финала соревнований в Майами Дияс должна получить свыше 160 тысяч долларов.
В США казахстанская спортсменка обыграла Дженнифер Брэди, Светлану Кузнецову и Карину Виттхефт. 26 марта Дияс сыграет в четвертом круге против шестой ракетки мира Каролины Плишковой.
Отметим, что наибольшую сумму призовых из казахстанских теннисисток заработала Ярослава Шведова — более шести миллионов долларов. Далее идет Юлия Путинцева — два миллиона 316 тысяч долларов. Дияс идет на третьем месте.
Рекордсменкой по призовым из действующих теннисисток является американка Серена Уильямс. За свою карьеру она заработала 84,5 миллиона долларов.