Дияс заработала свой второй миллион долларов в карьере

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Жена Юрия Николаева отказалась от услуг суррогатного материнства
С чем вернулась в Россию потерявшая кисти рук Маргарита Грачева
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Текущие события
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс
Уругвай
Футбол. Сборные
10:35
Китай1
Чехия4
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота УайлдОТ1
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
27.03
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
27.03
Каролина Харрикейнз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас Старз1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсБ5
Нэшвилл Предаторз4
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Все события
Месси выбрал Неймару новый клуб
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Скоро сами будете строить: в Сети ответили на обход Украины СП-2
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
12:41 (мск), источник: Sports.kz

Дияс заработала свой второй миллион долларов в карьере

Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс, успешно вышедшая в четвертый круг турнира WTA В Майами, заработала свой второй миллион долларов в карьере, сообщает SportX.kz.

Перед стартом турнира в Майами общая сумма призовых денег, заработанных спортсменкой составляла 1 миллион 959 тысяч и 39 долларов. За выход в 1/8 финала соревнований в Майами Дияс должна получить свыше 160 тысяч долларов.

Читайте также
Зарина Дияс одержала волевую победу с травмой ноги и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

В США казахстанская спортсменка обыграла Дженнифер Брэди, Светлану Кузнецову и Карину Виттхефт. 26 марта Дияс сыграет в четвертом круге против шестой ракетки мира Каролины Плишковой.

Отметим, что наибольшую сумму призовых из казахстанских теннисисток заработала Ярослава Шведова — более шести миллионов долларов. Далее идет Юлия Путинцева — два миллиона 316 тысяч долларов. Дияс идет на третьем месте.

Рекордсменкой по призовым из действующих теннисисток является американка Серена Уильямс. За свою карьеру она заработала 84,5 миллиона долларов.

Стоилов назвал защитника, за которым будущее казахстанского футбола
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
СМИ: «Локомотив» заинтересован в переходе игрока «Гамбурга»
Черчесов рассказал, почему в сборную РФ не вызывается Аршавин
Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Хоккеист «Ак Барса» Зарипов не тренировался с командой
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь