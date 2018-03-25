Виктория Азаренко: Матч с Севастовой был тяжёлым, но мне нужны такие игры

«Матч получился очень тяжёлым. Не думаю, что показала свой лучший теннис, но для меня сейчас важно играть такие матчи. Я борюсь до конца и ищу возможности одержать победу. Именно на этом сейчас строится моя игра, и это придаёт мне уверенности в себе.

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Мне нравится выступать в Майами. Я почти не вспоминаю о своей победе здесь два года назад, потому что мне кажется, что это было очень давно.

С точки зрения физической подготовки я чувствую себя хорошо. Сейчас мне нужно больше игровой практики, чтобы обрести стабильность. У меня не возникает серьёзных проблем по ходу матчей.