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12:37 (мск), источник: GoTennis.ru

Виктория Азаренко: Матч с Севастовой был тяжёлым, но мне нужны такие игры

Беларуска Виктория Азаренко прокомментировала победу над латвийкой Анастасией Севастовой в Майами и предстоящую встречу с полькой Агнешкой Радваньской.

«Матч получился очень тяжёлым. Не думаю, что показала свой лучший теннис, но для меня сейчас важно играть такие матчи. Я борюсь до конца и ищу возможности одержать победу. Именно на этом сейчас строится моя игра, и это придаёт мне уверенности в себе.

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Мне нравится выступать в Майами. Я почти не вспоминаю о своей победе здесь два года назад, потому что мне кажется, что это было очень давно.

С точки зрения физической подготовки я чувствую себя хорошо. Сейчас мне нужно больше игровой практики, чтобы обрести стабильность. У меня не возникает серьёзных проблем по ходу матчей.

Что касается матча с Агнешкой, то я уже не помню, когда мы встречались в последний раз. Она очень сильный игрок, который умеет находить необычный выход из самых сложных ситуаций и хорошо читать игру соперниц. Мне нужно будет играть агрессивно и постараться захватить инициативу. Она здорово возвращает мячи в корт и играет на контратаках, — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

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