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09:51 (мск), источник: ТАСС

Швейцарский теннисист Федерер пропустит Открытый чемпионат Франции

ТАСС, 25 марта. Первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет в этом году на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает AFP.

Источник: Reuters

Швейцарец сделал такое заявление после поражения от австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге турнира в Майами.

«В этом году я решил пропустить весь грунтовый сезон», — заявил 36-летний Федерер.

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Из-за этого поражения швейцарец лишится первого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 2 апреля рейтинг ATP возглавит испанец Рафаэль Надаль.

Федерер 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 97 титулов.

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