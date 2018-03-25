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01:51 (мск), источник: ТАСС

Испанский теннисист Надаль возглавит рейтинг ATP после поражения Федерера в Майами

ТАСС, 25 марта. Швейцарец Роджер Федерер проиграл австралийцу Танаси Коккинакису в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (призовой фонд — $8,9 млн). Из-за этого в обновленном рейтинге ATP 36-летний теннисист потеряет первое место.

Источник: AP 2018

Лидер мирового рейтинга уступил 21-летнему австралийцу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).

Федерер, который уступил на прошлой неделе аргентинцу Хуан Мартину дель Потро в финале турнира в Индиан-Уэллсе, проиграл два матча подряд впервые с 2014 года. Теперь 2 апреля швейцарец лишится первого место в рейтинге ATP, его займет испанец Рафаэль Надаль.

Следующим соперником Коккинакиса, занимающего 175-е место в рейтинге ATP, станет испанец Фернандо Вердаско, посеянный на турнире под 31-м номером.

Финал пройдет 1 апреля. Победителем турнира в прошлом году был Федерер.

31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров серии Большого шлема. Испанец один раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (2009), 10 раз — Открытый чемпионат Франции (2005−2008, 2010−2014, 2017), два раза — Уимблдон (2008, 2010), три раза — Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).

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