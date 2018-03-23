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23 марта, источник: Чемпионат.com

Джокович проиграл Пэру в стартовом матче на турнире в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович стартовал с поражения на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами.

Спортсмен, посеянный под 9-м номером, уступил представителю Франции Бенуа Пэру со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Джоковича 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Пэр выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял подачу соперника. Джокович проигрывает в стартовом матче на втором турнире кряду.

В третьем круге Пэр встретится с другим сербским теннисистом — Филипом Краиновичем (22), который ранее нанёс поражение британцу Лиаму Броэди (Q).

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