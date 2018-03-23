Веснина проиграла Векич во втором круге турнира WTA

Продолжают участие в турнире россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева. В третьем круге Векич сыграет с победительницей поединка между американками Коко Вандевей и Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой турнира в Майами является Йоханна Конта из Великобритании. Турнир завершится 31 марта.