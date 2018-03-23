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21:57 (мск), источник: ТАСС

Веснина проиграла Векич во втором круге турнира WTA

ТАСС, 23 марта. Российская теннисистка Елена Веснина уступила Донне Векич из Хорватии во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд — $8,65 млн).

Россиянка проиграла со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Продолжают участие в турнире россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева. В третьем круге Векич сыграет с победительницей поединка между американками Коко Вандевей и Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой турнира в Майами является Йоханна Конта из Великобритании. Турнир завершится 31 марта.

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