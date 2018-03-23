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Квитова вышла в третий круг в Майами, обыграв в трёх сетах Соболенко
Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко не сумела преодолеть барьер второго круга на турнире категории Premier Mandatory в Майами.
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Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко не сумела преодолеть барьер второго круга на турнире категории Premier Mandatory в Майами.
Она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 7:5, 3:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа и 2 минуты. На счету Квитовой 5 подач навылет, 9 двойных ошибок и 6 реализованных
В третьем круге Квитова, посеянная под 9-м номером, встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 19) — Софья Кенин (США, Q)
Майами. Женщины. 2-й круг
Беатрис