Квитова вышла в третий круг в Майами, обыграв в трёх сетах Соболенко

Она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 7:5, 3:6, 6:3.



Матч продолжался 2 часа и 2 минуты. На счету Квитовой 5 подач навылет, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Соболенко выполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и упустила 4 брейк-пойнта.



В третьем круге Квитова, посеянная под 9-м номером, встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 19) — Софья Кенин (США, Q)



Майами. Женщины. 2-й круг



Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Чжан Шуай (Китай, 31) — 6:3, 6:2.