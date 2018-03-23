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02:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касаткина и Павлюченкова проиграли в первом круге в Майами

Российская пара Дарья Касаткина / Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Майами.

Источник: РИА "Новости"

Со счетом 6:3, 6:3 их переиграли чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 6) — Дарья КАСАТКИНА/Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 6:3, 6:3.

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