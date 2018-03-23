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Касаткина и Павлюченкова проиграли в первом круге в Майами
Российская пара Дарья Касаткина / Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Майами.
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Российская пара Дарья Касаткина / Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Майами.
Со счетом 6:3, 6:3 их переиграли чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 6) — Дарья КАСАТКИНА/Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 6:3, 6:3.