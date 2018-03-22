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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко: Я никогда полностью не удовлетворена своей игрой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Майами над американкой Катрин Беллис со счётом 6:3, 6:0.

Источник: AP 2018

«Я очень рада, что вновь могу играть. Не хочу излишне радоваться, потому что всё ещё участвую в турнире и намерена достигать новых высот и целей. Я стараюсь быть благодарной и скромной и концентрироваться на следующем матче. Хочу выступать ещё лучше. Я никогда полностью не удовлетворена своей игрой.

Я очень нервничала перед матчей, потому что долго не играла и очень хотела выступить успешно. Я оказывала давление на себя. Думаю, это было заметно в первой паре геймов. Но затем я расслабилась, нашла свою игру, нажала на педаль газа и уже не сбавляла ход. Сейчас мне нужно перевести дух и не слишком давить на саму себя. У меня нет сомнений, что со временем я достигну целей, которые поставила, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

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