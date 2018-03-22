Азаренко и Соболенко победили на старте турнира в Майами

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В стартовом поединке Азаренко, занимающая сейчас 186-е место в рейтинге WTA, играла с американкой Кэтрин Беллис, у которой 44-я позиция. Белоруска провела встречу очень уверенно и уступила сопернице всего три гейма — 6:3, 6:0.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет еще одна американская теннисистка, 15-я ракетка мира Мэдисон Киз. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах.

Белоруска Арина Соболенко (60-й номер мирового рейтинга) встречалась с американкой Мэдисон Бренгл (77) и выиграла в двух сетах — 6:1, 6:4. Теперь Соболенко сыграет с 9-й ракеткой планеты Петрой Квитовой из Чехии.

Александра Саснович (46) в первом раунде сумела одержать волевую победу над еще одной чешкой Кристиной Плишковой (80) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Ее следующей соперницей будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (25).