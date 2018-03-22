Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Текущие события
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз0
Анахайм Дакс4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Все события
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко победили на старте турнира в Майами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом $7,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В стартовом поединке Азаренко, занимающая сейчас 186-е место в рейтинге WTA, играла с американкой Кэтрин Беллис, у которой 44-я позиция. Белоруска провела встречу очень уверенно и уступила сопернице всего три гейма — 6:3, 6:0.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет еще одна американская теннисистка, 15-я ракетка мира Мэдисон Киз. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах.

Белоруска Арина Соболенко (60-й номер мирового рейтинга) встречалась с американкой Мэдисон Бренгл (77) и выиграла в двух сетах — 6:1, 6:4. Теперь Соболенко сыграет с 9-й ракеткой планеты Петрой Квитовой из Чехии.

Александра Саснович (46) в первом раунде сумела одержать волевую победу над еще одной чешкой Кристиной Плишковой (80) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Ее следующей соперницей будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (25).

В первом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон встретятся с бразильско-британским тандемом Бруно Соарес / Джейми Маррей. Максим Мирный 4 раза выигрывал эти соревнования с разными партнерами (2003, 2005, 2006, 2009).

 Лукашенко рассказал, когда заведет страницу в Instagram
Витебчанин воровал золотые украшения у женщин подшофе
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Спорт-Экспресс
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь