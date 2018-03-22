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01:31 (мск), источник: GoTennis.ru

Александр Зверев и Андрей Рублёв сыграют на турнире в Мюнхене

Стал известен заявочный список участников турнира в Мюнхене, который пройдёт с 28 апреля по 6 мая.

Из представителей Топ-10 на него отправится немец Александр Зверев, который является действующим чемпионом соревнований.

Также в заявку попали испанец Роберто Баутиста-Агут, южнокореец Хён Чон, аргентинец Диего Шварцман, итальянец Фабио Фоньини, француз Гаэль Монфис, хорват Иво Карлович, немцы Филипп Кольшрайбер, Миша Зверев и Ян-Леннард Штруфф.

Из россиян в соревнованиях примет участие Андрей Рублёв.

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