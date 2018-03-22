С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Александр Зверев и Андрей Рублёв сыграют на турнире в Мюнхене
Стал известен заявочный список участников турнира в Мюнхене, который пройдёт с 28 апреля по 6 мая.
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Стал известен заявочный список участников турнира в Мюнхене, который пройдёт с 28 апреля по 6 мая.
Из представителей Топ-10 на него отправится немец Александр Зверев, который является действующим чемпионом соревнований.
Также в заявку попали испанец Роберто
Из россиян в соревнованиях примет участие Андрей Рублёв.