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00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктория Азаренко: Хочу быть супергероем для сына

Экс-первая ракетка мира и двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко после победы над американкой Катериной Беллис в первом круге турнира в Майами (6:3, 6:0) подчеркнула, что играет для своего сына Лео, которому год и три месяца.

Источник: AFP 2018

— Первые матчи всегда трудные, особенно после того, как я долго не играла. Было нелегко поддерживать высокую интенсивность, но в целом уровень тенниса был достаточно высоким. Я перфекционист, и хочу делать все как можно лучше. Но в целом, своей игрой я сегодня довольна, — сказала Азаренко в интервью у корта. — Теперь все в моей жизни ради сына. Мои представления полностью изменились. Я играю для Лео. Я теперь не могу думать только о себе и делать только то, что нравится. Хочу быть лучшим образцом для подражания для сына, супергероем для него.

Белорусская теннисистка стала матерью в декабре 2016 года. Прошлым летом она возобновила выступления и приняла участие в двух турнирах — на Майорке и Уимблдоне, но потом была вынуждена вновь сделать паузу в выступлениях из-за судебных разбирательств с отцом ребенка по поводу опеки. Турнир в Майами — второй для Азаренко в сезоне-2018.

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