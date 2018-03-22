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00:32 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко победила на старте теннисного турнира в Майами

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом $7,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Азаренко, занимающая сейчас 186-е место в рейтинге WTA, играла с американкой Кэтрин Беллис, у которой 44-я позиция. Белоруска провела встречу очень уверенно и уступила сопернице всего 3 гейма — 6:3, 6:0.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет еще одна американская теннисистка, 15-я ракетка мира Мэдисон Киз. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах.

Белоруска Арина Соболенко (60-й номер мирового рейтинга) на старте будет соперничать с американкой Мэдисон Бренгл (77).

Александра Саснович (46) в первом раунде сумела одержать волевую победу над чешкой Кристиной Плишковой (80) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Ее следующей соперницей будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (25).

В первом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон встретятся с бразильско-британским тандемом Бруно Соарес / Джейми Маррей. Максим Мирный 4 раза выигрывал эти соревнования с разными партнерами (2003, 2005, 2006, 2009).

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