Федерер положил конец спорам о цвете теннисного мяча
Многие помнят важнейший вопрос современности: какого цвета платье?
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Многие помнят важнейший вопрос современности: какого цвета платье?
Цветовую гамму мячиков активно обсуждали в соцсетях и, вероятно, на теннистных кортах, но ни один профессиональный теннисист никогда не высказывал своего мнения по данному вопросу. Пока это не сделал Роджер Федерер.
На
Конечно, можно считать, что мяч на самом деле флуоресцентно желтого оттенка или оттенка шартрез, но если Федерер считает цвет мяча желтым — значит, он желтый.
Некоторые болельщики, кстати, с Федерером не согласны.
«Если Федерер сказал, что мяч желтый, значит, он желтый. Даже если мяч на самом деле зеленый — теперь он желтый. Зеленый теперь называется желтым, потому что Роджер так сказал», — написал один из болельщиков в твиттере.