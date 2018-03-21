Федерер положил конец спорам о цвете теннисного мяча

Источник: AP 2018

Черно-синее или бело-золотое? Но платье (какого бы цвета оно ни было) меркнет на фоне задачи: какого же цвета теннисный мяч?

Цветовую гамму мячиков активно обсуждали в соцсетях и, вероятно, на теннистных кортах, но ни один профессиональный теннисист никогда не высказывал своего мнения по данному вопросу. Пока это не сделал Роджер Федерер.

На автограф-сессии в Чикаго болельщик спросил первую ракетку мира: «Теннисные мячи желтые или зеленые?». И Федерер ответил: «Желтые».

Конечно, можно считать, что мяч на самом деле флуоресцентно желтого оттенка или оттенка шартрез, но если Федерер считает цвет мяча желтым — значит, он желтый.

Некоторые болельщики, кстати, с Федерером не согласны.

«Если Федерер сказал, что мяч желтый, значит, он желтый. Даже если мяч на самом деле зеленый — теперь он желтый. Зеленый теперь называется желтым, потому что Роджер так сказал», — написал один из болельщиков в твиттере.