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rfc_date, источник: Спорт-Экспресс

Дарья Касаткина: Звание первой ракетки России — условность

Интервью с лучшей теннисисткой страны.

Источник: Спорт-Экспресс

20-летняя Дарья Касаткина на прошлой неделе сенсационно дошла до финала на одном из крупнейших турниров в сезоне — в американском Индиан-Уэллс и стала первой ракеткой России. Смена первого номера национального женского рейтинга произошла впервые за два года. В эксклюзивном интервью «СЭ» Дарья рассказала о своем прорыве, победе над Винус Уильямс, общении с украинками и любимом турнире в Санкт-Петербурге.

— Удивлены своими результатами в Индиан-Уэллсе, или ожидали от себя чего-то подобного?

— Я не первый раз играла с этими девочками, поэтому я знала, что могу их побеждать. Так что это не то чтобы большой сюрприз. Я много тренируюсь и, естественно, ожидаю, что результаты будут становиться лучше.

— Победы над Слоун Стивенс, Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Винус Уильямс — какая из них запомнится больше остальных?

— Почему вы не упомянули в этом списке Синякову? Я играла с ней первый свой матч. Любой матч на уровне WTA выиграть не очень просто, и для меня каждая победа очень важна. Могу особенно выделить встречу с Винус из-за атмосферы которая была на корте. Полные трибуны, вечерняя сессия… Это было незабываемо.

— После проигранного Наоми Осаке финала вы сказали, что не смогли справиться с нервами. Уже нашли объяснение почему?

— Когда чего-то слишком сильно хочешь, то иногда это играет против тебя.

— Вы дружите с Осакой. При этом мне не раз приходилось слышать от теннисисток, что дружбы в WTA-туре нет, в отличие от мужского тура. Так она все же есть или нет?

— Ну это смотря какой смысл вкладывать в слово дружба. Не могу сказать, что мы с Наоми дружим. Можем потренироваться вместе, но не более.

— С кем еще хорошо общаетесь из коллег?

— Из теннисисток — с русскими девчонками, с украинками, с Дашей Гавриловой, которая сейчас представляет Австралию и со швейцаркой Белидной Бенчич.

— Что звучит круче: 11-я ракетка мира или первая ракетка России? Быть лучшей в стране что-то значит для вас?

— Да это все условно. Роджер Федерер правильно сказал: «ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний матч». А все эти звания никак тебе мастерства не прибавляют.

— Теннисист Александр Бублик говорил мне, что не может выдержать больше 5−10 минут просмотра тенниса. А вы смотрите теннис? Вы вообще любите эту игру или ненавидите как Андре Агасси?

— Я очень люблю теннис! Мне нравится как играть, так и смотреть его.

— Вы называли Барселону своим любимым городом? Когда его полюбили и в чем выражается эта любовь?

— Когда первый раз туда приехала, сразу поняла, что это мой город. Даже как-то не пытаюсь себе это объяснять. Меня просто туда тянет.

— Какой ваш любимый турнир «Большого шлема» и вообще любимый турнир в календаре?

— У каждого турнира «Большого шлема» есть что-то особенное. Очень тяжело назвать любимый. Они все, как праздник. А среди других турниров я люблю Индиан-Уэллс и Питер.

— А как насчет болельщицких предпочтений в мужском туре? Федерер или Надаль?

— Она оба — легенды, но я выбираю Рафу!

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