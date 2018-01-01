Дарья Касаткина: Звание первой ракетки России — условность
Интервью с лучшей теннисисткой страны.
Интервью с лучшей теннисисткой страны.
20-летняя Дарья Касаткина на прошлой неделе сенсационно дошла до финала на одном из крупнейших турниров в сезоне — в американском
— Удивлены своими результатами в
— Я не первый раз играла с этими девочками, поэтому я знала, что могу их побеждать. Так что это не то чтобы большой сюрприз. Я много тренируюсь и, естественно, ожидаю, что результаты будут становиться лучше.
— Победы над Слоун Стивенс, Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Винус Уильямс — какая из них запомнится больше остальных?
— Почему вы не упомянули в этом списке Синякову? Я играла с ней первый свой матч. Любой матч на уровне WTA выиграть не очень просто, и для меня каждая победа очень важна. Могу особенно выделить встречу с Винус
— После проигранного Наоми Осаке финала вы сказали, что не смогли справиться с нервами. Уже нашли объяснение почему?
— Когда
— Вы дружите с Осакой. При этом мне не раз приходилось слышать от теннисисток, что дружбы в
— Ну это смотря какой смысл вкладывать в слово дружба. Не могу сказать, что мы с Наоми дружим. Можем потренироваться вместе, но не более.
— С кем еще хорошо общаетесь из коллег?
— Из теннисисток — с русскими девчонками, с украинками, с Дашей Гавриловой, которая сейчас представляет Австралию и со швейцаркой Белидной Бенчич.
— Что звучит круче: 11-я ракетка мира или первая ракетка России? Быть лучшей в стране
— Да это все условно. Роджер Федерер правильно сказал: «ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний матч». А все эти звания никак тебе мастерства не прибавляют.
— Теннисист Александр Бублик говорил мне, что не может выдержать больше 5−10 минут просмотра тенниса. А вы смотрите теннис? Вы вообще любите эту игру или ненавидите как Андре Агасси?
— Я очень люблю теннис! Мне нравится как играть, так и смотреть его.
— Вы называли Барселону своим любимым городом? Когда его полюбили и в чем выражается эта любовь?
— Когда первый раз туда приехала, сразу поняла, что это мой город. Даже
— Какой ваш любимый турнир «Большого шлема» и вообще любимый турнир в календаре?
— У каждого турнира «Большого шлема» есть
— А как насчет болельщицких предпочтений в мужском туре? Федерер или Надаль?
— Она оба — легенды, но я выбираю Рафу!