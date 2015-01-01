Шарапова пропустила турнир WTA в Майами из-за проблем с легкими
ТАСС, 21 марта. Россиянка Мария Шарапова приняла решение пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами
ТАСС, 21 марта. Россиянка Мария Шарапова приняла решение пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами
Ранее стало известно, что Шарапова
Один из болельщиков Шараповой в Twitter пожаловался, что россиянка нередко в последний момент снимается с турниров, когда ее болельщики уже купили билеты на соревнования. «В 2015 году я купил билеты на Кубок Федераци и на самолет в Сочи, так как Шарапова была заявлена на матчи, но она снялась за два дня до начала. Сейчас я купил билеты своей подруге на игры Шараповой в Майами, но она вновь снялась. Многие фанаты Марии часто рискуют, покупают билеты (в том числе и на самолет), но Мария делает это снова и снова», — написал болельщик.
«Обычно мне не очень интересно рассказывать о своих травмах, это обычная жизнь профессионального спортсмена и мы просто пытаемся справляться с ними. Это сообщение задело меня, оно написано моим настоящим болельщиком. Я никогда не подписываюсь ни на что в течение всей карьеры, если я не готова полностью выкладываться».
«В последние месяцы я испытывала боль в левом предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга в
«Мне на самом деле жаль, что вы купили два билеты для друга, который хотел увидеть мою игру вживую. Но поймите, я с радостью обменяла все вышеперечисленное на то, чтобы сыграть перед вашим другом, — заявила Шарапова. — Я надеюсь, ваши друзья все равно воспользуются билетами и получат удовольствие от турнира. А я сделаю все, чтобы стать здоровой и готовой к тому, чтобы соревноваться».