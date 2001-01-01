«Касаткина — артистка, я ей не мешаю». Секрет успеха первой ракетки России
Касаткина, Осака и Кербер добились успехов за несколько месяцев с новыми наставниками. Знакомимся с этим и другими тандемами.
Касаткина, Осака и Кербер добились успехов за несколько месяцев с новыми наставниками. Знакомимся с этим и другими тандемами.
Бажин сделал из Осаки чемпионку
Позади примерно четверть сезона. Теннисисты уже отыграли первый «Шлем», а также несколько других крупных соревнований, поэтому можно подвести первые итоги сотрудничества игроков и тренеров, которые в межсезонье или чуть раньше поменяли своих наставников. В середине января мы писали об этих перестановках. Безусловно, наибольшего успеха добилась Наоми Осака, которая на прошлой неделе победила на крупном соревновании в
Титул в
Касаткину звёздными именами не напугать
А в октябре прошлого года Дарья Касаткина начала работу с Филиппом Дехэсом, и плоды их сотрудничества проявились уже в этом сезоне. Нет, Касаткина пока не завоевала ни одного титула с новым наставником (в апреле ей предстоит защищать очки за единственный выигранный трофей — в Чарльстоне), но дошла до двух подряд крупных финалов — в Дубае и
Но важнее даже не это. Касаткина, в отличие от многих девушек её возраста (Дарье 21), не тушуется перед лидерами
Дехэс даёт Касаткиной творить
«Я даю ей много свободы. Ей нравится дарить людям шоу, бить в прыжке, укорачивать. Создавать и творить — это её, она артистка, я не запрещаю это делать», — говорит тренер, который знает Касаткину более трёх лет. Они успели немного поработать, когда теннисистке было 17 лет, но затем Дарья выбрала другого основного тренера — Владимира Платеника. Дехэс же в эти годы работал с Мариной Заневской и Стивом Дарси. Когда Касаткина рассталась в Платеником, то первым делом подумала о возобновлении сотрудничества с Дехэсом. Творить он действительно не запрещает, но запрещает бить в так называемую
Дарья не обладает той мощью, что есть у сестёр Уильямс или Марии Шараповой, поэтому она старается брать точностью и тактикой. Дехэс объяснил, что он не разрешает своей подопечной направлять мячи на высоту от живота соперницы до плеча — именно с этой высоты как правило получаются удары навылет. «Она может бить высоко, низко, длинно, коротко, но нельзя подносить мячи, чтобы соперницам было удобно выполнять разящий удар», — объяснил Дехэс. Результат налицо — Касаткина уже стала первой ракеткой России и поднялась на 11-е место в рейтинге WTA. Как мы уже сказали, в апреле ей предстоит защищать очки за победу в Чарльстоне, но зато в Майами она может играть свободно: год назад она уступила в первом же матче.
Мартинес вновь хочет сделать Мугурусу чемпионкой
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Правда, в феврале этого года стало известно, что Мартинес возвращается к Мугурусе. Сьюмик останется её главным тренером, а Кончита будет помогать на отдельных турнирах. Так, они вместе выступили в Дохе, Дубае и
Шарапова и Зверев пока без наставников
Мария Шарапова же в Майами не сыграет. Пятикратная финалистка этого соревнования решила пропустить его
По слухам одним из кандидатов является Иван Лендл, который пару недель назад заявил о желании продолжить тренерскую карьеру. Именно Лендл привёл Энди Маррея к его главным победам в карьере.
Расстался с тренером и Александр Зверев, при этом сделал это не очень красиво. И со стороны немца, и со стороны
Азаренко начинает новый этап карьере вместе с Кониковым
У Виктории Азаренко кризиса нет, она пока просто не набрала форму, что и неудивительно: с мая 2016 года она провела всего восемь матчей. Возвращение в
Вячеслав проживает в США и до сотрудничества с Азаренко на протяжении более 12 лет тренировал мужскую команду университета Сакраменто. Ранее Азаренко работала с Майклом Джойсом, но в межсезонье он перешёл в команду к Йоханне Конте. В Майами Виктории не очень повезло со жребием: дебютный матч она проведёт с сильной американкой Катрин Беллис.
11 друзей Раонича
Коников стал уже шестым тренером Виктории за время её профессиональной карьеры. Это немало, но ничто по сравнению с Милошем Раоничем. Канадец успел поработать с 10 специалистами, включая таких известных, как Гало Бланко, Иван Любичич, Карлос Мойя, Ричард Крайчек, Джон Макинрой, Рикардо Пьятти. Сейчас его наставником является уже 11-й тренер — Горан Иванишевич. Ранее хорват работал со своим соотечественником Марином Чиличем и Томашем Бердыхом, а как игрок прославился победой на Уимблдоне-2001, на который попал как обладатель «уайлд-кард».
Горан вошёл в команду канадца перед турниром в
Гудвин открыл миру звезду Чхуна Хёна
Успешным кажется и тандем Чхун Хёна и Невилла Гудвина. Этот наставник в конце прошлого сезона завершил работу с Кевином Андерсоном и перешёл к молодому корейцу. В итоге за несколько месяцев 21-летний Чхун дважды громко заявил о себе: сначала он победил в первом розыгрыше Итогового турнира для игроков не старше 21 года, а затем сенсационно вышел в полуфинал Australian Open.
Некоторые считали, что всплеск в Мельбурне не более чем случайность и вскоре кореец вернётся к своей роли середнячка