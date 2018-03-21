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01:55 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Вы не правы, если думаете, что я заранее решила пропустить турнир в Майами

Россиянка Мария Шарапова ответила одному из своих фанатов, который выразил недовольство по поводу того, что она снялась с турнира в Майами из-за травмы.

Источник: express.co.uk

«Обычно я не люблю обсуждать травмы, потому что это личное дело каждого спортсмена. Все мы пытаемся как можно скорее восстановиться и вернуться на корт. Я никогда не соглашаюсь участвовать в соревнованиях, если у меня нет уверенности, что я к этому готова.

За полчаса до старта первого матча в Индиан-Уэллсе у меня онемело плечо. Кроме того, у меня обнаружились проблемы с лёгкими, так что врачи запретили мне летать на протяжении трёх недель.

Чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе я сделала МРТ, множество различных тестов и уколов. Я обращалась к пяти разным специалистам. Так что вы не правы, если думаете, что я заранее решила пропустить один из моих любимых турниров.

Мне очень жаль, что вы купили два билета для друга, который хотел посмотреть мои матчи. Надеюсь, после моих слов вы поверите, что я с удовольствием выступила бы в Майами.

Надеюсь, ваш друг посетит другие матчи. Я же приложу максимум усилий, чтобы поправить здоровье и вернуться на корт, — написала Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter.

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