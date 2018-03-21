Мария Шарапова: Вы не правы, если думаете, что я заранее решила пропустить турнир в Майами
Россиянка Мария Шарапова ответила одному из своих фанатов, который выразил недовольство по поводу того, что она снялась с турнира в Майами
Россиянка Мария Шарапова ответила одному из своих фанатов, который выразил недовольство по поводу того, что она снялась с турнира в Майами
«Обычно я не люблю обсуждать травмы, потому что это личное дело каждого спортсмена. Все мы пытаемся как можно скорее восстановиться и вернуться на корт. Я никогда не соглашаюсь участвовать в соревнованиях, если у меня нет уверенности, что я к этому готова.
За полчаса до старта первого матча в
Чтобы сыграть в
Мне очень жаль, что вы купили два билета для друга, который хотел посмотреть мои матчи. Надеюсь, после моих слов вы поверите, что я с удовольствием выступила бы в Майами.
Надеюсь, ваш друг посетит другие матчи. Я же приложу максимум усилий, чтобы поправить здоровье и вернуться на корт, — написала Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter.