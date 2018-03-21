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01:18 (мск), источник: GoTennis.ru

Федерер и Дель Потро пропустят «Мастерс» в Монте-Карло

Швейцарец Роджер Федерер пропустит соревнования категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло. Лидером посева будет испанец Рафаэль Надаль.

Также на турнир не подали заявки аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, южноафриканец Кевин Андерсон, американцы Джек Сок, Сэм Куэрри, Джон Иснер, а также австралиец Ник Киргиос и швейцарец Стэн Вавринка.

Напомним, что «Мастерс» в Монте-Карло является единственным необязательным для участия.

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