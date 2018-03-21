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Федерер и Дель Потро пропустят «Мастерс» в Монте-Карло
Швейцарец Роджер Федерер пропустит соревнования категории «Мастерс 1000» в
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Швейцарец Роджер Федерер пропустит соревнования категории «Мастерс 1000» в
Также на турнир не подали заявки аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, южноафриканец Кевин Андерсон, американцы Джек Сок, Сэм Куэрри, Джон Иснер, а также австралиец Ник Киргиос и швейцарец Стэн Вавринка.
Напомним, что «Мастерс» в