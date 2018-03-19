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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Донской, Южный, Медведев, Хачанов, Рублёв узнали свою сетку на турнире в Майами

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) в одиночном разряде.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в Майами, как и в Индиан-Уэллсе, все 32 сеяных игрока пропускают первый раунд.

Первая ракетка мира и действующий чемпион соревнований Роджер Федерер стартует с матча против кого-то из квалификации. В третьем круге он может сыграть с испанцем Фернандо Вердаско, в четвёртом — с соотечественником, Пабло Карреньо-Бустой, полуфиналистом US Open — 2017. Если Федерер выйдет в четвертьфинал, то обеспечит себе сохранение первой строчки как минимум до «Мастерс 1000» в Риме — ближайшего турнира, где его главный преследователь, испанец Рафаэль Надаль, может добавить рейтинговые баллы в свою копилку.

Россиянин Карен Хачанов (32) в первом матче сыграет либо с представляющим Казахстан Михаилом Кукушкиным, либо с румыном Мариушем Копилом. В третьем круге его может ждать матч с финалистом прошлогоднего US Open южноафриканцем Кевином Андерсоном (6).

Во второй четверти сетки рядом с немцем Александром Зверевым (4) расположились сразу два россиянина — Даниил Медведев, который выйдет на него в случае победы над греком с российскими корнями Стефаносом Циципасом, и Евгений Донской, который сыграет со словенцем Аляжем Бедене, а в случае победы — с испанцем Давидом Феррером (28). Отметим также, что в верхнюю половину попали американцы Джек Сок (8) и Сэм Куэрри (11).

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5), только что обыгравший Федерера с трёх матчболов в финале Индиан-Уэллса, может вновь встретиться с ним только в финале. При этом в третьем раунде может состояться поединок дель Потро с японцем Кеем Нисикори (26), а в четвёртом — с сербом Новаком Джоковичем (9). Также в одной четверти с дель Потро оказался болгарин Григор Димитров (3).

Михаил Южный сыграет с аргентинцем Гидо Пельей, а в случае победы выйдет на люксембуржца Жиля Мюллера (23). Андрей Рублёв (27) стартует с матча против хорвата Иво Карловича либо канадца Вашека Поспишила, а в третьем круге может сыграть с хорватом Марином Чиличем (2), действующим финалистом Уимблдона и Australian Open.

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