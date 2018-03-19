Донской, Южный, Медведев, Хачанов, Рублёв узнали свою сетку на турнире в Майами
Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) в одиночном разряде.
Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) в одиночном разряде.
Напомним, в Майами, как и в
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Россиянин Карен Хачанов (32) в первом матче сыграет либо с представляющим Казахстан Михаилом Кукушкиным, либо с румыном Мариушем Копилом. В третьем круге его может ждать матч с финалистом прошлогоднего US Open южноафриканцем Кевином Андерсоном (6).
Во второй четверти сетки рядом с немцем Александром Зверевым (4) расположились сразу два россиянина — Даниил Медведев, который выйдет на него в случае победы над греком с российскими корнями Стефаносом Циципасом, и Евгений Донской, который сыграет со словенцем Аляжем Бедене, а в случае победы — с испанцем Давидом Феррером (28). Отметим также, что в верхнюю половину попали американцы Джек Сок (8) и Сэм Куэрри (11).
Аргентинец
Михаил Южный сыграет с аргентинцем Гидо Пельей, а в случае победы выйдет на люксембуржца Жиля Мюллера (23). Андрей Рублёв (27) стартует с матча против хорвата Иво Карловича либо канадца Вашека Поспишила, а в третьем круге может сыграть с хорватом Марином Чиличем (2), действующим финалистом Уимблдона и Australian Open.