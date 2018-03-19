Монфис и Кольшрайбер снялись с турнира в Майами

31-летний спортсмен пропускает эти соревнования второй год подряд. Монфис повредил спину во время предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе. Это произошло в ходе поединка третьего круга с французом Пьер-Югом Эрбером. Лучший результат Монфиса на турнире в Майами — четвертьфинал, которого он добился в 2016 году.



Также с турнира снялся немец Филипп Кольшрайбер, который на соревнованиях в Индиан-Уэллсе добрался до ¼ финала, где уступил будущему победителю Хуану-Мартину дель Потро из Аргентины. Вместо Монфиса и Кольшрайбера в основной сетке выступят чилиец Николас Джарри и словак Лукаш Лацко.