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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Монфис и Кольшрайбер снялись с турнира в Майами

Теннисист из Франции Гаэль Монфис отказался от участия на турнире категории «Мастерс-1000» в Майами, сообщает Tennis World USA.

Источник: Reuters

31-летний спортсмен пропускает эти соревнования второй год подряд. Монфис повредил спину во время предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе. Это произошло в ходе поединка третьего круга с французом Пьер-Югом Эрбером. Лучший результат Монфиса на турнире в Майами — четвертьфинал, которого он добился в 2016 году.

Также с турнира снялся немец Филипп Кольшрайбер, который на соревнованиях в Индиан-Уэллсе добрался до ¼ финала, где уступил будущему победителю Хуану-Мартину дель Потро из Аргентины. Вместо Монфиса и Кольшрайбера в основной сетке выступят чилиец Николас Джарри и словак Лукаш Лацко.

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