Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Монфис и Кольшрайбер снялись с турнира в Майами
Теннисист из Франции Гаэль Монфис отказался от участия на турнире категории «Мастерс-1000» в Майами, сообщает Tennis World USA.
Теннисист из Франции Гаэль Монфис отказался от участия на турнире категории «Мастерс-1000» в Майами, сообщает Tennis World USA.
31-летний спортсмен пропускает эти соревнования второй год подряд. Монфис повредил спину во время предыдущего турнира в
Также с турнира снялся немец Филипп Кольшрайбер, который на соревнованиях в