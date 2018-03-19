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Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв опустился на второе место
По итогам турнира в
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По итогам турнира в
Чемпионская гонка U-21. Версия от 19 марта 2018 года
1. (4) Тэйлор Фритц (США) — 386 очков.
2. (1) Андрей Рублёв (Россия) — 385.
3. (2) Александр Зверев (Германия) — 325.
4. (3) Фрэнсис Тиафо (США) — 323.
5. (5) Алекс Де Минаур (Австралия) — 290.
6. (6) Денис Шаповалов (Канада) — 225.
7. (7) Стефанос Циципас (Греция) — 211.
8. (10) Марк Полманс (Австралия) — 148.
9. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 133.
10. (21) Хуберт Гуркач (Польша) — 125.