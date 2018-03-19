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14:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мартина Навратилова возмущена, что мужчинам платят больше за ту же работу

ВВС заплатили мужчине в 10 раз больше.

Источник: AP 2018

Мартина Навратилова рассказала, что Джону Макинрою заплатили на BBC 150 тысяч фунтов, а ей за такую же работу только 15.

При этом Джон, как и она, комментировал матчи Уимблдона.

Теннисистка считает, что мужской голос просто несправедливо оценивают дороже. А ее обманывали и говорили, что платят всем одинаково. На канале ответили, что Макинрой просто выполнял намного больше работы, а его голос представляет Уимблдон. И что пол тут совсем не при чем.

Это уже не первый гендерный скандал. В прошлом году BBC даже пересматривали структуру оплаты в среднем мужчинам и женщинам.

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