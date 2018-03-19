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14:47 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка ATP. Хуан Мартин Дель Потро поднялся на второе место

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе аргентинец Хуан Мартин Дель Потро занял второе место в чемпионской гонке ATP. Также своё положение в Топ-10 улучшили южноафриканец Кевин Андерсон, испанец Роберто Баутиста-Агут и австриец Доминик Тим.

Чемпионская гонка ATP. Версия от 19 марта 2018 года.

1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 3100 очков.

2. (6) Хуан Марин Дель Потро (Аргентина) — 1760.

3. (2) Марин Чилич (Хорватия) — 1380.

4. (3) Хён Чон (Южная Корея) — 1100.

5. (9) Кевин Андерсон (ЮАР) — 890.

6. (7) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 805.

7. (4) Диего Шварцман (Аргентина) — 780.

8. (4) Кайл Эдмунд (Великобритания) — 775.

9. (8) Григор Димитров (Болгария) — 760.

10. (12) Доминик Тим (Австрия) — 745…

18. (20) Даниил Медведев (Россия) — 462…

20. (18) Карен Хачанов (Россия) — 440…

27. (23) Андрей Рублёв (Россия) — 385…

64. (56) Евгений Донской (Россия) — 237…

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