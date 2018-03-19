Чемпионская гонка ATP. Хуан Мартин Дель Потро поднялся на второе место
По итогам турнира в
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По итогам турнира в
Чемпионская гонка ATP. Версия от 19 марта 2018 года.
1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 3100 очков.
2. (6) Хуан Марин Дель Потро (Аргентина) — 1760.
3. (2) Марин Чилич (Хорватия) — 1380.
4. (3) Хён Чон (Южная Корея) — 1100.
5. (9) Кевин Андерсон (ЮАР) — 890.
6. (7) Роберто
7. (4) Диего Шварцман (Аргентина) — 780.
8. (4) Кайл Эдмунд (Великобритания) — 775.
9. (8) Григор Димитров (Болгария) — 760.
10. (12) Доминик Тим (Австрия) — 745…
18. (20) Даниил Медведев (Россия) — 462…
20. (18) Карен Хачанов (Россия) — 440…
27. (23) Андрей Рублёв (Россия) — 385…
64. (56) Евгений Донской (Россия) — 237…