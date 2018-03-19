Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Чемпионская гонка WTA. Наоми Осака поднялась на шестую строчку
По итогам турнира в
По итогам турнира в
Чемпионская гонка WTA. Версия от 19 марта 2018 года.
1. (1) Каролин Возняцки (Дания) — 2750 очков.
2. (2) Симона Халеп (Румыния) — 2320.
3. (3) Анжелик Кербер (Германия) — 1840.
4. (4) Элина Свитолина (Украина) — 1540.
5. (5) Петра Квитова (Чехия) — 1500.
6. (25) Наоми Осака (Япония) — 1431.
7. (11) Дарья Касаткина (Россия) — 1213.
8. (6) Элизе Мертенс (Бельгия) — 1131.
9. (8) Каролина Плишкова (Чехия) — 1035.
10. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) — 951.
52. (51) Анна Блинкова (Россия) — 298…
56. (62) Елена Веснина (Россия) — 292…