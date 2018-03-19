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13:58 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Наоми Осака поднялась на шестую строчку

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе японка Наоми Осака поднялась на шестую строчку чемпионской гонки WTA, россиянка Дарья Касаткина — на седьмую.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 19 марта 2018 года.

1. (1) Каролин Возняцки (Дания) — 2750 очков.

2. (2) Симона Халеп (Румыния) — 2320.

3. (3) Анжелик Кербер (Германия) — 1840.

4. (4) Элина Свитолина (Украина) — 1540.

5. (5) Петра Квитова (Чехия) — 1500.

6. (25) Наоми Осака (Япония) — 1431.

7. (11) Дарья Касаткина (Россия) — 1213.

8. (6) Элизе Мертенс (Бельгия) — 1131.

9. (8) Каролина Плишкова (Чехия) — 1035.

10. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) — 951.

52. (51) Анна Блинкова (Россия) — 298…

56. (62) Елена Веснина (Россия) — 292…

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