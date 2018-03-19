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10:54 (мск), источник: GoTennis.ru

Дарья Касаткина: В игре Осаки не было слабых мест

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою неудачу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Просто моя соперница сегодня играла гораздо лучше и заслужила эту победу. Это был самый крупный финал для нас обеих, так что думаю, мы обе сильно нервничали в начале встречи. Однако по ходу матча Наоми удалось совладать с волнением, а я так и не смогла расслабиться.

Она очень мощно бьёт по мячу, отлично подаёт. В её игре не было слабых мест, поэтому ей было очень сложно противостоять, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

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