Он работал на баскетбольном матче США - СССР судьей-хронометристом.
Дарья Касаткина: В игре Осаки не было слабых мест
Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою неудачу в финале турнира в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою неудачу в финале турнира в
«Просто моя соперница сегодня играла гораздо лучше и заслужила эту победу. Это был самый крупный финал для нас обеих, так что думаю, мы обе сильно нервничали в начале встречи. Однако по ходу матча Наоми удалось совладать с волнением, а я так и не смогла расслабиться.
Она очень мощно бьёт по мячу, отлично подаёт. В её игре не было слабых мест, поэтому ей было очень сложно противостоять, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.