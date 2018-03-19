Дарья Касаткина: В игре Осаки не было слабых мест

«Просто моя соперница сегодня играла гораздо лучше и заслужила эту победу. Это был самый крупный финал для нас обеих, так что думаю, мы обе сильно нервничали в начале встречи. Однако по ходу матча Наоми удалось совладать с волнением, а я так и не смогла расслабиться.